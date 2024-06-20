Нетипичный боец, который может досадить сборной Украины. Томаш Суслов как пример нового словацкого поколения

Рассказываем о не самом очевидном, однако стопроцентно интересном игроке в расположении нашего соперника – он может запросто всех нас удивить

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодняшняя Словакия известна несколькими именами. Мы их прекрасно знаем – Милан Шкриньяр, Давид Ганцко и Станислав Лоботка справедливо наделены звездным статусом. В то же время эксперты акцентируют внимание на ключевой черте – если сзади у команды все в порядке, то впереди ощущаются определенные проблемы.

Вышеупомянутые лидеры, Юрай Куцка и Ондрей Дуда – все работают на оборону (нашим ребятам следует приготовиться к вязкому сценарию).

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А вот линия нападения не вызывает похожую уверенность – Давид Стрелец, в котором видели потенциал, не оправдал надежд в "Специи" и вернулся в братиславский "Слован", а Роберт Боженик хоть и забил 11 мячей в португальской лиге, однако сделал это в пятнадцатой "Боавиште" (еще один удар пришелся на квалификацию Евро – досталось Боснии и Герцеговине).

Вы можете возразить – в отборочном цикле подопечные Франческо Кальцоны отметились 17-ю мячами. Из тех, кто напрямую получил путевку на форум, это хороший результат – у Италии, Турции, Хорватии, Албании, Чехии, Венгрии, Сербии и Румынии показатели меньше. Но тамошние СМИ не скрывают, что "соколам" сильно повезло: Исландия с нестабильным поколением, БИГ, которую изнутри раздирают коррупция и агентские махинации, Люксембург и Лихтенштейн – таких надо брать "горячими".

Содержание

Кто такой и чем опасен (спойлер: страховал Роббена и огорчил "Интер")

Побил рекорд в национальной команде, имеет опыт на Евро, курьезно принес победу в отборе

Уже встречался с Украиной и нам забивал

Ему пророчат хорошее будущее, которое может сбыться в течение Евро

Есть Лукаш Гараслин (16+6 в пражской "Спарте"), но это лишь первый, действительно крепкий сезон в исполнении вингера. Мы же поговорим о его младшем партнере по сборной, Томаше Суслове, в котором видят большие перспективы – нет, не сравнивают с Гамшиком, как любят обычно это делать, однако хвалят и верят в светлое будущее. Если бы только оно не воплотилось именно против Украины.

Кто такой и чем опасен (спойлер: страховал Роббена и огорчил "Интер")

Если коротко, то это – 22-летний уроженец городка Списка Нова Весь, воспитанник "Татрана", выпускник академии "Гронингена" и действующий футболист "Вероны". В шестнадцать просматривался "Баварией", "Интером" и "Ромой", но остановился на Нидерландах, где объективно лучше работают с молодежью.

Не ошибся – в 2020-м травмировался Арьен Роббен, и клуб прибегнул к кадровым перестановкам. Легенда восстановилась, впрочем, Суслов продолжил исправно привлекаться – уже во втором матче поразил ПСВ и еще через несколько туров помог точной передачей одолеть "Виллем" (1:0). Дебютный сезон удался на славу (2+5) и в дальнейшем был подкреплен постоянными выступлениями на достаточно высокой ступени – об этом прямо говорят 96 поединков, 5 мячей и 12 ассистов.

Со стартом кампании 2023/24 был арендован "Вероной" и продемонстрировал, что способен реализовать более сложные задачи, чем те, которые предлагает Эредивизи. Не сразу закрепился в стане "мастифов", однако стремительно прибавил, благодаря чему заслужил лояльность Марко Барони; со своей стороны ответил результативными действиями против "Удинезе" (3:3), "Лацио" (1:1), "Фрозиноне" (1:1), "Наполи" (1:2), "Лечче" (1:0), "Салернитаны" (2:1) и "Интернационале" (2:2).

Особо фееричной стала ничья с чемпионом Италии – сначала Суслов тонким пасом нашел Тиджани Нослина, а затем и сам бильярдным выстрелом "прошил" Эмиля Аудеро. Да, можно всегда сказать, что это последний матч сезона, Симоне Индзаги давно оформил Скудетто, выпустил несколько экспериментальный состав, так что это как бы должно снять мнимые плюсики в пользу Томаша. Мы считаем это ерундой (парень сделал то, что от него требовалось), да и своей эффективностью принес 10 очков – из 38-ми общих. Прекрасно, как для коллектива, борющегося за сохранение прописки.

В чем изюминка? Номинально является левым крайним полузащитником, но классно зарекомендовал себя плеймейкером, на обоих флангах нападения, наигрывался центрхавом и даже опорником (вполне приемлемо на старте карьеры). Столь широкая универсальность позволяет поддерживать актуальность в глазах тренера и благодаря неплохой скорости покрывать большие зоны.

Имея за плечами нидерландскую школу, выделяется среди партнеров по сборной. Словакия практикует лонгболы, ищет форвардов в штрафной и развивает атаку вторым темпом, однако Суслов любит креатив, любит дриблинг, владеет ударом с обеих ног и по своей сути является мостиком между звеньями.

Рост 1.74 добавляет баланса и мобильности; Томаш не боится идти в отбор, в неблагоприятном случае собирает на себе фолы, чем все равно достигает промежуточного успеха — срывает потенциально опасную контратаку. Не чурается черновой работы (в Словакии должны все "пахать") и независимо от игрового времени выкладывается на все сто процентов — в этом убедитесь дальше.

Побил рекорд в национальной команде, имеет опыт на Евро, курьезно принес победу в отборе

Ноябрь 2020-го, Лига наций. Словакия на выезде "горит" Чехии 0:2; тогда уже на 99 процентов было понятно, что сборная с 4-ю баллами в активе опустится в Дивизион С (параллельно Израиль благодаря Манору Соломону вел против Шотландии и фактически оторвался на недосягаемое расстояние).

После произошел большой скандал, разбор полетов (судьба главного менеджера Штефана Таковича висела на волоске), но журналисты все равно нашли положительный момент — когда было нечего терять, тренерский штаб бросил в бой Суслова.

Юноша вышел вместо Альберта Руснака и сразу вписал свое имя в историю — в 18 лет и 164 дня стал самым молодым дебютантом национальной команды (опередил Силарда Немета на 68 дней).

Не удивимся, если кто-то скажет: да разве это достижение, ведь оно основывается только на цифре в паспорте? К тому же Словакия не похвастается широким выбором кадров, поэтому рано или поздно все равно бы на поле оказался какой-то другой тинейджер.

Возможно, но уже в июне Томаш отправился на Евро-2020 и получил практику (а это о чем-то да и говорит). 3 минуты с Польшей (2:1), еще 21 против Испании (0:5) — не богатый доработок, однако важный в девятнадцать (например, наш Судакв, моложе на несколько месяцев, Андреем Шевченко так и не был задействован).

На сегодняшний день исполнитель всё ещё ротируется и располагает разным временем – то от "звонка" до "звонка", то примерно один тайм. Что примечательно, выглядит одинаково хорошо, а в июне 2023-го появился на 69 минуте с Исландией и стал автором победного гола.

Если честно, то результативное действие трудно назвать голом в обычном понимании слова. При счете 1:1 защитник скандинавов в панике попытался выбить мяч как можно дальше, но вместо этого попал прямо в Томаша – так рикошет и гарантировал три очка.

Обесценивает ли это старания полузащитника? Нисколько – Суслов находился в правильном месте в правильное время, и это выделили в прессе.

"Я еще не знал, как был забит гол. Я хотел пробить нормально, но перед мной вынырнул игрок. Я, по крайней мере, пошел его блокировать, а он попал мне в голову. Это был очень важный гол. Тренер отправил меня на поле, чтобы помочь изменить ход матча", — объяснил Томаш.

А гол, как известно, не пахнет.

Уже встречался с Украиной и нам забивал

Стоп… Когда? Хорошо-хорошо, на молодежном уровне. Вспомним квалификацию Евро-2023, где Руслану Ротаню и компании в стыках выпала как раз Словакия. И в первом поединке соперник торжествовал 3:2 – дубль организовал Стрелец, с нашей стороны ответили Богдан Вьюнник и Дмитрий Крыськив.

Суслов же дал старт перестрелке – на 10 минуте Арсен Батагов "срубил" в штрафной Стрелец, и арбитр по делу указал на одиннадцатиметровую отметку. Томаш не перехитрил Анатолия Трубина (вратарь угадал угол), но без проблем сориентировался, когда тогдашний "горняк" отбил мяч почти перед собой (добавим, что в той же встрече присутствовали Георгий Судаков, Владислав Ванат и Максим Таловеров).

Через четыре дня полузащитник снова появился против Украины, впрочем, тогда ничем не поспособствовал – все планы испортил Даниил Сикан, который хеттриком разорвал "соколиков" и обеспечил выход на континентальный форум.

Ему пророчат хорошее будущее, которое может сбыться в течение Евро

Не так давно Томаша связывали с "Наполи" (в роли "свахи", конечно, выступил Гамшик), но сейчас слухи отправляют словака в "Рому". "Джаллоросси" изучает рынок, хочет разнообразить нападение, поэтому присматривается к игроку.

Заметим, что интерес Даниэле Де Росси (пока предметный) – не единственный; также за ходом событий следят "Лацио", "Аталанта" и "Болонья". Пишут и о представителях Бундеслиги, но вероятность трансфера в Германию удивительно низкая – это = отметил Михал Черни, агент Суслова.

"Мы решим, что делать вместе с Вероной, Томаш очень хорошо работает в Серии А и хочет остаться в Италии. Он молодой и талантливый, за ним следят 7-8 клубов высокого уровня".

И это не похоже на лукавство и банальную попытку пустить дым в глаза – как мы выяснили ранее, футболист обладает рядом достоинств, достойных более пристального внимания. Посмотрим, что он придумает и совершит ли карьерный скачок прямо сейчас.

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