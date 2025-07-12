Выборы президента ACI в Италии сопровождал скандал

На фоне увольнения Кристиана Хорнера с поста главы команды Red Bull Racing прочие новости отходят на второй план, тем более если они локального характера и не имеют прямого отношения к Формуле 1.

Однако о скандале, разгоревшемся в Италии после выборов нового президента национального автоклуба ACI, упомянуть стоит. Его предыдущего президента Анджело Стикки Дамиани мы много раз цитировали, а он возглавлял эту организацию четыре срока подряд.

В последний раз мы приводили его слова прошлой осенью, когда был официально подтверждён новый контракт на проведение Гран При Италии, который останется в календаре чемпионата до 2031 года.

Его преемником на этом посту стал Джеронимо Ла Русса, получивший на выборах 78% голосов – 45-летний адвокат должен возглавлять ACI до 2028 года.

Однако его кандидатуру буквально в штыки встретили оппозиционные политические партии Италии – дело в том, что Ла Русса – сын президента итальянского сената, и противники его назначения усматривают в этом признаки конфликта интересов.

Но сторонники избрания нового президента ACI категорически отрицают подобные обвинения, поскольку процедура выборов была проведена с соблюдением всех принципов и норм демократии. Примерно в том же духе был выдержан и официальный ответ автоклуба, в котором подчеркивается, что 78% голосов «за» – лучший результат на выборах главы ACI с 2012 года.

Джеронимо Ла Русса далеко не случайно был выдвинут и избран на этот пост, поскольку в своё время уже выполнял обязанности вице-президента ACI и считается подлинным энтузиастом автоспорта.

Стикки Дамиани, его предшественник, обещал приложить все усилия, чтобы сохранить гонку Формулы 1 в Имоле хотя бы в 2026 году, но не смог этого добиться. Ла Руссе предстоит взять на себя ответственность в том числе и за затянувшуюся реконструкцию автодрома в Монце, которая, впрочем, продолжается и сейчас.

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