60 минут до старта: Комментарий Лиама Лоусона

Лиам Лоусон стартует в Гран При Австрии с 6-й позиции, и это его лучшее квалификационное достижение в сезоне 2025 года. Также стоит подчеркнуть, что ему удалось опередить даже Макса Ферстаппена, который уступил новозеландскому гонщику Racing Bulls всего три тысячных, но всё-таки уступил.

Лиам Лоусон: «Классно, что мне удалось показать такой результат на домашней трассе Red Bull! Разумеется, несколько лет подряд я приезжал сюда, когда выступал в молодёжных сериях, а в прошлом году в качестве резервного гонщика, и вот теперь наконец-то мне предстоит стартовать в Гран При Австрии.

Это замечательно, я в предвкушении предстоящей гонки, ведь самый важный день уик-энда именно сегодня. Посмотрим, на какой темп будет способна наша машина на дистанции Гран При, от этого напрямую зависит результат, на который можно рассчитывать.

На тренировках мы неплохо справлялись с длинными сериями кругов, но, конечно, надо постараться показать хорошую скорость, ведь на этой трассе три зоны DRS. В общем, я сделаю всё, что в моих силах. Пока уик-энд складывается неплохо, это обнадёживает, хотя предвижу, что на такой жаре нас ждёт довольно тяжёлая гонка».

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