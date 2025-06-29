Лион и другие клубы, которых выгоняли из элиты

Несколько дней назад футбольная Франция содрогнулась: один из самых титулованных клубов страны — «Лион» — был понижен в классе и, вероятно, следующий сезон проведёт во второй лиге. Решение о санкциях вынесла Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG), следящая за финансовой дисциплиной клубов. Но «ткачи» далеко не первые, кому пришлось пережить падение из элиты. В истории европейского футбола хватает громких прецедентов. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Лион – 2025

«Лион» оказался в центре финансового шторма. Клуб не сумел предоставить гарантий для участия в Лиге 1, а американский владелец Джон Текстор увяз в проблемах не лише у Франції, а й у Бразилії (в «Ботафого») та Великобританії (ранее имел долю в «Кристал Пэлас», от которой спешно избавился).

Решение о понижении вызвало волну возмущения, и «Лион» уже подал апелляцию. Некоторые коллеги по лиге выступили в поддержку — по данным СМИ, «ПСЖ» даже досрочно выплатил всю сумму по трансферу Бредли Барколя, чтобы помочь клубу.

Тем не менее, окончательная судьба «Лиона» остаётся неясной.

Парма – 2015

«Парма» пережила один из самых драматичных крахов в итальянском футболе. Финансовые проблемы начались задолго до 2015 года, а кульминацией стало объявление банкротства и понижение сразу в Серию D. Клуб оказался в долгах на 100 миллионов евро. После краткого периода под управлением сомнительных инвесторов, «Парму» продали за символический 1 евро.

Федерация отказалась выдать лицензию на участие в Серии A, и клуб пришлось создавать с нуля — уже под именем «Парма Кальчо 1913». Через три года он вернулся в элиту, но звёздных успехов 90-х повторить не удалось.

Эльче – 2015

Испанский «Эльче» по итогам сезона занял 13-е место, но был отправлен в Сегунду из-за долгов и нарушений финансового регламента. Команда из Аликанте стала первой, кого исключили из Ла Лиги по неспортивным причинам. Это дало шанс «Эйбару», занявшему 18-е место, сохранить место в элите — и он им воспользовался, задержавшись там на шесть лет.

Рейнджерс – 2012

Шотландский гранд из Глазго оказался на грани исчезновения из-за налоговых долгов и финансовых махинаций. В 2012 году «Рейнджерс» был фактически закрыт, а клуб начали строить заново. Новая команда начала путь с четвёртого дивизиона и только через четыре года вернулась в высшую лигу. В 2021-м, под руководством Стивена Джеррарда, «Рейнджерс» прервал гегемонию «Селтика», но тот быстро вернул себе лидерство.

Ювентус – 2006

Один из самых громких скандалов в истории итальянского футбола — дело «Кальчополи». «Ювентус» был понижен в Серию B, лишён двух чемпионских титулов, а также расстался со звёздами вроде Каннаваро и Ибрагимовича. Несмотря на это, клуб сумел вернуться уже через год, а спустя четыре сезона начал девятилетнюю гегемонию в Серии A.

Фиорентина – 2002

Флорентийский клуб вылетел из Серии А по спортивному принципу, но из-за банкротства не получил лицензию даже на Серию B и оказался в Серии C2. В 2002 году команда была перезапущена под именем «Флоренция Виола», позже вернула прежнее название. Уже в 2003-м «Фиорентина» вернулась в элиту, где выступает и поныне.

Марсель – 1994

Пожалуй, один из самых позорных эпизодов французского футбола. В 1993 году «Марсель» стал чемпионом, но вскоре его лишили титула из-за подкупа игроков и судей. Клуб также был исключён из еврокубков и переведён в Лигу 2. Финансовые проблемы вынудили его остаться в низшем дивизионе ещё на год. Вернуться в Лигу 1 удалось лишь по итогам сезона-1995/96. С тех пор «Марсель» не повторял таких скандалов и даже выиграл чемпионат в 2010 году.

Напомним, мы также писали про прогноз матча Бавария – Фламенго.