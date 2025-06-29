Янник Синнер: “Чувствую, что прекрасно играю на траве и надеюсь, я смогу показать это и на матчевом корте”

Первая ракетка мира Янник Синнер провел пресс-конференцию перед стартом на Уимблдоне



– В сети широко обсуждают то, что Марко Паники и Улисес Бадио (тренер по физической подготовке и физиотерапевт) покинули вашу команду. Какой у вас был ход мыслей перед Уимблдоном? Повлияло ли это на вас? Будет ли какое-то официальное заявление?

– Нет, ничего серьезного не произошло. Ничего значительного. Это произошло после турнира в Галле. На меня это не влияет, я чувствую, что готов соревноваться. Я чувствую себя свободно, чувствую, что я и моя команда готовы показать все лучшее, на что способны. Я здесь, чтобы играть в хороший теннис. Думаю, это моя главная цель, главная причина, почему я здесь.

Мы достигли невероятных результатов в прошлом с ними, так что, конечно, огромная благодарность им. Мы проделали отличную работу, но я решил попробовать что-то другое. Да, будет интересно увидеть, что я могу сделать здесь, в Лондоне. Как я уже сказал, нет какой-то конкретной причины. Ничего сумасшедшего не произошло. В этом спорте всякое случается. Нет ничего чрезвычайного, нет. Потому что иногда игрок чувствует что-то другое – и это мой случай. Как я уже говорил, мы проделали отличную работу. Для меня финал на Ролан Гаррос был невероятным достижением. Но опять же, я здесь, чтобы показать, что могу хорошо играть и на траве.

– Было логично поехать в Галле после финала Ролан Гаррос. Теперь на Уимблдоне вам будет легче? Вы уже сделали «перезагрузку»? Или все еще сложно войти в турнирный режим?

– Если честно, я чувствую, что готов играть. Я чувствую себя готовым. Мы очень хорошо тренируемся. То, что было в прошлом, уже осталось в прошлом. Я чувствую себя хорошо. Особенно психологически я в очень хорошем состоянии. В Галле была немного другая ситуация, потому что до этого у меня не было много времени, чтобы это отпустить.

Сейчас все позади, и я также вижу реакции других игроков и людей, они говорят, что уровень в том финале был очень-очень высокий. Для меня привилегия быть в этом положении. Да, как я уже говорил, мы очень упорно работаем. Я чувствую, что прекрасно играю на траве. Надеюсь, я смогу показать это и на матчевом корте. Жду с нетерпением выхода на корт, чтобы соревноваться и наслаждаться временем на корте.

– Вы будете играть на US Open в миксте с Эммой Наварро. Неожиданная пара. Как вы решили играть с ней? Вы знакомы?

– Это было очень неожиданно, если честно (смеется). Я впервые встретил ее только вчера. Мы никогда не общались, никогда не переписывались. Вообще, это забавная история. Вроде как турнир хотел, чтобы мы играли вместе, потому что некоторые дуэты уже были сформированы. Выбор был небольшой, но я очень рад играть с Эммой. Я уже сказал ей, чтобы не злилась на меня из-за моих очень «качественных» ударов с лету. В парной игре я немного испытываю трудности (улыбается). Посмотрим. Я очень взволнован. Это что-то новое. Думаю, болельщики тоже в предвкушении увидеть что-то другое. Когда лучшие игроки одиночки играют в парах, это всегда интересно смотреть. У нас есть нечто подобное в Индиан-Уэллсе и Майами. На этот раз, думаю, команды очень-очень высокого уровня, лучшие игроки. Это будет интересно увидеть. Я с нетерпением жду этого.

– То есть, вас свел турнир?

– Типа того, да.

– Вы поговорите с ней, познакомитесь до выхода на корт?

– Да, я надеюсь, что мы поговорим до того, как впервые выйдем на корт (смеётся).

Свое выступление на Уимблдоне Янник Синнер начнет матчем против своего соотечественника Луки Нарди.



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