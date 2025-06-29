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Хоккей

Чем запомнился драфт НХЛ в 2025 году?

Чем запомнился драфт НХЛ в 2025 году?

Getty Images/Global Images Ukraine

В НХЛ состоялся 63-й драфт молодых хоккеистов. 224 игрока были закреплены за командами.

Рекордсменом драфта стала Канада, которая была представлена 85 игроками.

Топ стран по количеству представителей на драфте:

  • 85 – Канада
  • 52 – США
  • 30 – Швеция
  • 21 – Россия
  • 11 – Чехия
  • 8 – Финляндия
  • 4 – Германия
  • 3 – Словакия, Беларусь
  • 2 – Норвегия, Швейцария
  • 1 – Китай, Дания, Хорватия

    • Под первым номером был задрафтован канадец Мэттью Шефер, который стал игроком Нью-Йорк Айлендерс. Шефер присоединился к эксклюзивному клубу хоккеистов, которые были выбраны под первым номером ОХЛ и НХЛ:

  • Эрик Линдрос (1989 – ОХЛ, 1991 – НХЛ)
  • Джон Таварес (2005 – ОХЛ, 2009 – НХЛ)
  • Стивен Стемкос (2006 – ОХЛ, 2008 – НХЛ)
  • Арон Экблад (2011 – ОХЛ, 2014 – НХЛ)
  • Коннор МакДэвид (2012 – ОХЛ, 2015 – НХЛ)
  • Мэттью Шефер (2023 – ОХЛ, 2025 – НХЛ)

    • Шведский хоккеист Виктор Эклунд пополнил список европейских игроков-братьев, которые были выбраны в первых раундах драфта:

  • Швеция: Хенрик Седин (1999) и Даниэль Седин (1999)
  • Словакия: Мариан Хосса (1997) и Марсель Хосса (2000)
  • Финляндия: Саку Койву (1993) и Микко Койву (2001)
  • Швеция: Уильям Нюландер (2014) и Алекс Нюландер (2016)
  • Россия: Евгений Свечников (2015) и Андрей Свечников (2018)
  • Чехия: Давид Иржичек (2022) и Адам Иржичек (2024)
  • Швеция: Виктор Эклунд (2025) и Уильям Эклунд (2021)

    • Самые высокие номера драфта из каждой страны:

  • Канада: 1, Мэттью Шефер, Нью-Йорк Айлендерс
  • Швеция: 3, Антол Фронделл, Чикаго Блэкхокс
  • США: 7, Джеймс Хегенс, Бостон Брюинс
  • Чехия: 9, Радим Мртка, Баффало Сэйбрз
  • Россия: 20, Петр Андриянов, Коламбус Блю Джекетс
  • Китай: 33, Хаокси Ванг, Сан-Хосе Шаркс
  • Финляндия: 60, Лассе Боэлиус, Анахайм Дакс
  • Норвегия: 64, Тинус Люк Коблар, Торонто Мейпл Лифс
  • Словакия: 75, Михал Прадел, Детройт Ред Уингз
  • Беларусь: 82, Арсений Радков, Монреаль Канадиенс
  • Германия: 96, Максим Шафер, Вашингтон Кепиталс
  • Швейцария: 104, Элия Нойншвандер, Анахайм Дакс
  • Дания: 112, Мадс Конгсбак Клайво, Флорида Пантерс
  • Хорватия: 181, Бруно Идзан, Оттава Сенаторс

    • sport.ua

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