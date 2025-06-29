Чем запомнился драфт НХЛ в 2025 году?

В НХЛ состоялся 63-й драфт молодых хоккеистов. 224 игрока были закреплены за командами.
Рекордсменом драфта стала Канада, которая была представлена 85 игроками.
Топ стран по количеству представителей на драфте:
85 – Канада
52 – США
30 – Швеция
21 – Россия
11 – Чехия
8 – Финляндия
4 – Германия
3 – Словакия, Беларусь
2 – Норвегия, Швейцария
1 – Китай, Дания, Хорватия
Под первым номером был задрафтован канадец Мэттью Шефер, который стал игроком Нью-Йорк Айлендерс. Шефер присоединился к эксклюзивному клубу хоккеистов, которые были выбраны под первым номером ОХЛ и НХЛ:
Эрик Линдрос (1989 – ОХЛ, 1991 – НХЛ)
Джон Таварес (2005 – ОХЛ, 2009 – НХЛ)
Стивен Стемкос (2006 – ОХЛ, 2008 – НХЛ)
Арон Экблад (2011 – ОХЛ, 2014 – НХЛ)
Коннор МакДэвид (2012 – ОХЛ, 2015 – НХЛ)
Мэттью Шефер (2023 – ОХЛ, 2025 – НХЛ)
Шведский хоккеист Виктор Эклунд пополнил список европейских игроков-братьев, которые были выбраны в первых раундах драфта:
Швеция: Хенрик Седин (1999) и Даниэль Седин (1999)
Словакия: Мариан Хосса (1997) и Марсель Хосса (2000)
Финляндия: Саку Койву (1993) и Микко Койву (2001)
Швеция: Уильям Нюландер (2014) и Алекс Нюландер (2016)
Россия: Евгений Свечников (2015) и Андрей Свечников (2018)
Чехия: Давид Иржичек (2022) и Адам Иржичек (2024)
Швеция: Виктор Эклунд (2025) и Уильям Эклунд (2021)