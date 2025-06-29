Чем запомнился драфт НХЛ в 2025 году?

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В НХЛ состоялся 63-й драфт молодых хоккеистов. 224 игрока были закреплены за командами.

Рекордсменом драфта стала Канада, которая была представлена 85 игроками.

Топ стран по количеству представителей на драфте:

85 – Канада

52 – США

30 – Швеция

21 – Россия

11 – Чехия

8 – Финляндия

4 – Германия

3 – Словакия, Беларусь

2 – Норвегия, Швейцария

1 – Китай, Дания, Хорватия

Под первым номером был задрафтован канадец Мэттью Шефер, который стал игроком Нью-Йорк Айлендерс. Шефер присоединился к эксклюзивному клубу хоккеистов, которые были выбраны под первым номером ОХЛ и НХЛ:

Эрик Линдрос (1989 – ОХЛ, 1991 – НХЛ)

Джон Таварес (2005 – ОХЛ, 2009 – НХЛ)

Стивен Стемкос (2006 – ОХЛ, 2008 – НХЛ)

Арон Экблад (2011 – ОХЛ, 2014 – НХЛ)

Коннор МакДэвид (2012 – ОХЛ, 2015 – НХЛ)

Мэттью Шефер (2023 – ОХЛ, 2025 – НХЛ)

Шведский хоккеист Виктор Эклунд пополнил список европейских игроков-братьев, которые были выбраны в первых раундах драфта:

Швеция: Хенрик Седин (1999) и Даниэль Седин (1999)

Словакия: Мариан Хосса (1997) и Марсель Хосса (2000)

Финляндия: Саку Койву (1993) и Микко Койву (2001)

Швеция: Уильям Нюландер (2014) и Алекс Нюландер (2016)

Россия: Евгений Свечников (2015) и Андрей Свечников (2018)

Чехия: Давид Иржичек (2022) и Адам Иржичек (2024)

Швеция: Виктор Эклунд (2025) и Уильям Эклунд (2021)

Самые высокие номера драфта из каждой страны:

Канада: 1, Мэттью Шефер, Нью-Йорк Айлендерс

Швеция: 3, Антол Фронделл, Чикаго Блэкхокс

США: 7, Джеймс Хегенс, Бостон Брюинс

Чехия: 9, Радим Мртка, Баффало Сэйбрз

Россия: 20, Петр Андриянов, Коламбус Блю Джекетс

Китай: 33, Хаокси Ванг, Сан-Хосе Шаркс

Финляндия: 60, Лассе Боэлиус, Анахайм Дакс

Норвегия: 64, Тинус Люк Коблар, Торонто Мейпл Лифс

Словакия: 75, Михал Прадел, Детройт Ред Уингз

Беларусь: 82, Арсений Радков, Монреаль Канадиенс

Германия: 96, Максим Шафер, Вашингтон Кепиталс

Швейцария: 104, Элия Нойншвандер, Анахайм Дакс

Дания: 112, Мадс Конгсбак Клайво, Флорида Пантерс

Хорватия: 181, Бруно Идзан, Оттава Сенаторс

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