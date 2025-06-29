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Футбол

Защитник Спортинга может стать заменой для английского центрбека в Кристал Пелас

Защитник Спортинга может стать заменой для английского центрбека в Кристал Пелас

    • "Ливерпуль" после того, как согласился продать Джарелла Куансу в леверкузенский "Байер", ещё активнее стал пытаться уговорить центрального защитника "Кристалл Пэлас" Марка Гехи перейти к ним в команду.

    "Орлы" тоже хотят продать Гехи этим летом, поскольку не желают потерять его через год бесплатно. Но в случае, если клубу удастся продать его в это межсезонье, они уже подыскали ему замену.

    Вариантом номер один является игрок "Спортинга" Усман Диоманде, также имеющий рабочую правую ногу и так же, как англичанин, способен сыграть как правее, так и левее на позиции центрбека.

    Контракт кот-д'ивуарца со "львами" действителен до лета 2027 года, цена по данным сайта Transfermarkt составляет 45 миллионов евро.

    www.ua-football.com

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