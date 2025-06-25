Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед подпишет с Монако контракт на 2 года, – Романо

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Поль Погба и монегаски договорились о сотрудничестве до июня 2027 года. Сейчас юристы уточняют и проверяют условия соглашения. Бывший игрок "Ювентуса" прилетит в княжество в течение суток. Также на этой неделе запланировано медицинское обследование.

Поль вернулся в Турин в июле 2022-го, но из-за травм сыграл в сезоне всего 10 поединков. На старте кампании 2023/24 футболист появился на поле дважды, после чего был дисквалифицирован из-за обвинений в допинге.

Стоит добавить, что Погба никогда не выступал в Лиге 1. В последний раз он играл на родине еще в юношеском составе "Гавра" в 2007-2009 годах.

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