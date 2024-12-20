Connect with us
Футбол

Тренер Атлетико высказался о травме Ямаля накануне матча с Барселоной

У них нет никого с такими характеристиками (с)

Тренер Атлетико высказался о травме Ямаля накануне матча с Барселоной

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о травме талантливого правого вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

    "Понятно, что он необыкновенный, в дуэлях он один из лучших в атакующем смысле. У них нет никого с такими характеристиками, но у них есть Ферран, Ольмо, Педри, чтобы искать альтернативу", – сказал специалист.

    Добавим, что "Атлетико" сыграет против "Барселоны" 21 декабря в 22:00 по киевскому времени.

    Читайте также"Этот матч – не финал". Тренер Барселоны – о поединке против Атлетико Мадрид
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis