Тренер Атлетико высказался о травме Ямаля накануне матча с Барселоной

У них нет никого с такими характеристиками (с)
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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о травме талантливого правого вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.
"Понятно, что он необыкновенный, в дуэлях он один из лучших в атакующем смысле. У них нет никого с такими характеристиками, но у них есть Ферран, Ольмо, Педри, чтобы искать альтернативу", – сказал специалист.
Добавим, что "Атлетико" сыграет против "Барселоны" 21 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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