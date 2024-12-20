Тайсон все-таки соврал. Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, пройдет суперфайт. На ринге во второй раз встретятся украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).
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20 декабря прошла церемония взвешивания перед большим боксерским поединком. Победитель получит титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).
Результаты взвешивания:
Александр Усик – 102,51 кг (226 фунтов)
Тайсон Фьюри – 127,45 кг (281 фунт)
В первом поединке вес украинского боксера составлял 105,91 кг, Тайсон же весил 118,85 кг.
Оба боксера проходили взвешивание в верхней одежде. Отметим, что Тайсон ранее обещал взвесить 133 кг.
Боксеры провели также финальное сражение взглядов перед боем, которое завершилось без инцидентов.
ВИДЕО. Взвешивание: Александр Усик – 102,51 кг (226 фунтов)
ВИДЕО. Взвешивание: Тайсон Фьюри – 127,45 кг (281 фунт)
ВИДЕО. Финальная битва взглядов перед реваншем