Спарринг-партнер Усика был нокаутирован австралийским боксером

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Украинский боксер супертяжелого веса (до 90,7 кг) Владимир Кацук (5–1, 2 КО) провел бой против австралийца Теремоана Теремоана (4-0, 4 КО).

Вечер бокса состоялся в «Salle des Étoiles» (Монако) 14 декабря. Формат поединка – 6 раундов.

Бой закончился в стартовом раунде – Кацук не сумел подстроиться под стиль оппонента и почти не угрожал австралийцу. Теремоана превосходно работал на ногах, наносил тяжелые удары и легко доставал украинца.

За минуту до конца первого раунда арбитр остановил одностороннее избиение. Теремоана ТКО 1.

Владимир Кацук неоднократно помогал в спаррингах украинским боксерам – Александру Усику и Владимиру Кличко.

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sport.ua