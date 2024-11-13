Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Чемпион мира по версии IBF Джей Опетая высказался о современном крузервейте и интересе представителей Саудовской Аравии к дивизиону.

«Шейхам очень нравится мой стиль и они хотят все чаще привлекать меня к большим вечерам бокса. Вокруг тяжелого веса не было такого большого ажиотажа даже тогда, когда здесь выступал Александр Усик. Тогда было трудно продавать американской аудитории бои крузервейта», – отметил Опетая.

Ранее непобежденный на профи-ринге чемпион мира австралиец Джей Опетая рассказал, что хотел бы в будущем подраться с обладателем поясов WBC, WBA, IBO и WBO украинцем Александром Усиком.

sport.ua