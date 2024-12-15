Сегодня вечером в Кигали, столице Руанды, состоится торжественная церемония FIA Gala, на которой будут награждены призеры и чемпионы гоночных серий, проходящих под эгидой FIA. Перед началом церемонии президент этой африканской страны Поль Кагаме, находящийся у власти с 2000 года и набравший на последних выборах 99% голосов избирателей, объявил о подаче официальной заявки на проведение этапа Формулы 1.

«Я официально рад объявить, что Руанда подала заявку на проведение Гран При Формулы 1, чтобы вернуть гонки в Африку, – заявил Кагаме. – Большое спасибо Стефано Доменикали и всей команде Формулы 1 за хороший прогресс в наших переговорах.

Я заверяю вас, что мы подходим к этой возможности со всей серьёзностью и ответственностью, которые она заслуживает».

Если стороны договорятся, то гонка пройдёт на новой трассе, которую планируется построить недалеко от нового аэропорта Бугесера в пригороде Кигали. Проектировщиком автодрома является компания Алекса Вурца, бывшего гонщика Формулы 1 и председателя GPDA.

Компания Вурца работает над проектом трассы с местными консультантами, компаниями и властями уже больше года. Гоночное кольцо будет построено на берегу озера, и конфигурация будет органично вписана в холмистый рельеф местности.

Источник