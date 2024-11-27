Роберт Уиккенс выступит в IMSA SportsCar

Парализованный ниже пояса после аварии на Pocono Raceway во время гонки IndyCar в 2018-м Роберт Уиккенс выступит в сезоне 2025 года в серии IMSA SportsCar Championship, участвуя только в спринтерских гонках.

Получив травму спинного мозга и перелом грудного отдела позвоночника, Уиккенс стал примером спортивного мужества, вернувшись в гонки. С 2022-го он выступает на машинах с ручным управлением.

В прошлом году за рулём Hyundai Elantra N TCR он стал чемпионом американской серии IMSA Michelin Piliot Challenge в классе TCR, недавно провёл тесты в Формуле Е, впервые после аварии сев за руль одноместной машины.

Теперь он будет выступать за рулем #36 Corvette Z06 GT3 в составе команды DXDT в классе GTD. Компания Bosch создала специальную систему управления ручным тормозом, которая будет установлена на Corvette Уиккенса.

Роберт Уиккенс: «Я стремился к этому с первого дня, когда меня выписали. Я рад объявить, что выступлю в классе GTD вместе с DXDT Racing.

Это было бы невозможно без поддержки команды, Bosch, GM и многих других. И хотя пока я буду выступать не по полному графику, для меня это очень большой шаг к возвращению в соревнования высшего уровня».

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