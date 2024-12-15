Известно, какая команда из Примеры пропустила 16 голов за 17 туров

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Вчера в рамках 17-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" сыграло против мадридского "Реала", матч завершился ничьей 3:3.

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Однако нейтральный счет привел к другому результату: за 17 туров "сливочные" пропустили 16 голов. Отмечается, что столько же "Реал" пропустил только после 26 туров в сезоне 2023/24.

Напомним, сейчас "Реал Мадрид" занимает второе место в турнирной таблице. После 17 матчей у них 37 баллов, и они отстают от лидирующей "Барсы" на один балл.

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