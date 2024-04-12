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Футбол

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 голами

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

Александр Овечкин (№8) в матче «Детройт» — «Вашингтон» (1:2). Фото USA Today Sports

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

В игре вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен. Фото USA Today Sports

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

Дилан Строум. Фото USA Today Sports 1/3 Суперснайпер провел не меньше 30 голов в 18 из 19 сезонов в НХЛ.

«Есть еще один большой рекорд»

В ночь на 10 апреля «Вашингтон» одержал важную победу в гонке за местом в кубковой восьмерке Восточной конференции на финише регулярного чемпионата. «Кэпиталз» победили «Детройт» на его льду (2:1) и прервали серию из шести поражений между двумя встречами с «Ред Уингз».

Матч «Вашингтона» и «Детройта» напоминал игру плей-офф, вратари стали одними из звезд вечера. Чарли Линдгрен отразил 42 броска и пропустил только на последней секунде. Алекс Лайон справился с 21 броском и по разу не смог остановить Дилана Строума и Александра Овечкина в конце второго периода. Капитан столичной команды после перехвата и передачи Ти Джея Оши в быстром выпаде пробил голкипера из левого круга за восемь секунд до второго перерыва. Это был 30-й гол россиянина в сезоне, форвард в 18-й раз в карьере добрался до этой отметки и по числу таких регулярок стал единоличным рекордсменом лиги. Позади осталось достижение Майка Гартнера.

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

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Гартнер включен НХЛ в число 100 величайших игроков всех времен. Канадский форвард завершил 19-летнюю карьеру в 1998 году, забил 708 голов (627 передач, 1335 очков) в 1432 матчах регулярного чемпионата. Снайпер был задрафтован «Вашингтоном», по ходу десятого сезона отправился из столичного клуба в «Миннесоту» (эта франшиза позже переехала в Даллас), также выступал за «Рейнджерс», «Торонто» и «Финикс». По случаю достижения Овечкина легендарный хоккеист записал короткое видеообращение.

«Привет, Ови! Это Майк Гартнер. Я просто хочу поздравить тебя с 18-м сезоном с 30 и более голами. Я знаю, что мы делили рекорд очень короткое время, очень признателен за это, но теперь он принадлежит только тебе. Многие рекорды НХЛ принадлежат тебе, и есть один большой, который ты все равно получишь. Удачи! Всего наилучшего», — сказал Гартнер.

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

Фото USA Today Sports

«Нам был нужен каждый его гол»

Овечкин забил всего 8 голов в 43 матчах после старта регулярного чемпионата. С середины октября до конца января ходило много разговоров, что 38-летний форвард окончательно замедлился. Однако одноклубники Великой Восьмерки не сомневались: это еще не все. Теперь Строум вспомнил, что в тот момент обсуждал результативность главной звезды клуба с Линдгреном.

«Это было вроде как: не удивлюсь, когда он выбьет 30 в этом году», — сказал Строум.

Центрфорвард провел часть сезона в одном звене с капитаном и нередко забивал с его передач. Канадец даже зашел на первый в истории сезон «Вашингтона», в котором лучшим снайпером клуба при играющем Овечкине мог стать вовсе не Овечкин. Александр весной вырвался вперед, у Дилана после выезда в Детройт — 27 голов, 38 передач и 65 очков в 78 играх.

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

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Овечкин забил 22 гола в 32 матчах во второй части регулярного чемпионата. После конца января и перезарядки во время Матча звезд россиянин демонстрирует знакомый снайперский темп. Голы капитана были очень нужны не самой результативной команде, рекордная шайба в Детройте стала победной.

«Он находит способ забивать. У него великолепный бросок. Он использовал выход два в одного, вратарь мог ждать передачи. Когда он видит открытую зону в воротах, то посылает шайбу домой. Приятная веха. И да, нам был нужен этот гол. Это сильно помогло», — сказал Строум.

«Вашингтон» остается в гонке за второй «уайлд кард» конференции с «Детройтом» и «Питтсбургом». Пока «Филадельфия» ушла в пике, «Кэпиталз» и «Пингвинз» заодно сохраняют шанс забраться на третье место в Столичном дивизионе вместо «Айлендерс». Вопрос в том, сотворит ли главное чудо года команда Овечкина или ее старые конкуренты с Сидни Кросби, Евгением Малкиным и Крисом Летангом.

«Стромер говорил мне — и это факт, — что Ови найдет способ выбить 30. И вот так есть, у него 30 сейчас. И это все важные голы. Послушайте, после паузы на Матч звезд нам был нужен каждый гол до единого, что он забил. И снова он значимый игрок для больших матчей, тот, кто нам нужен, для того чтобы забивать важные голы нашей команды», — сказал Линдгрен.

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

Фото USA Today Sports

«Это веселое время года»

За 19 лет в НХЛ Овечкин не вышел на отметку в 30 голов только в укороченном из-за пандемии регулярном чемпионате-2020/21. Тогда лига ограничила сезон 56 матчами внутри дивизионов, Александр провел 45 игр и забросил 24 шайбы. Капитан «Вашингтона» забил 32 гола в 48 матчах локаутного сезона-2012/13. Две худших полноценных регулярки снайпер закончил с 32 голами в 79 играх сезона-2010/11 и 33 голами в 82 играх сезона-2016/17.

В этом сезоне Овечкин забил 30 голов при 33 передачах и 63 очках в 75 матчах. До конца регулярки у «Кэпиталз» — четыре игры. Столичная команда попытается не оступиться снова в гостях у «Баффало», примет вышедших в плей-офф «Тампу-Бэй» и «Бостон», а потом отправится на выезд в Филадельфию.

Овечкин перед решающим отрезком довел счетчик голов в НХЛ до 852 (696 передач, 1548 очков) в 1422 матчах. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 42 шайбы. Ровно столько Александр забросил за 75 игр прошлого, очень сложного регулярного чемпионата. Прошлой весной россиянин впервые с 2014 года и в четвертый раз за карьеру остался без плей-офф, теперь не хочет заканчивать сезон в середине апреля.

«Да, мы все понимали значимость игры, важность этих очков. Мы бьемся за плей-офф, знаете ли. Мы бьемся, они бьются. Думаю, это была очень интенсивная игра. У обеих команд были очень хорошие моменты, оба вратаря играли очень хорошо и уверенно. Да, мы взяли ее и двигаемся дальше», — сказал Овечкин после победы в Детройте.

Свой гол Александр описал так: «Оши потрясающе сыграл на синей линии. Это был вроде как выход два в одного. Я знал, что осталось 15 или 20 секунд игры до конца периода. Постарался бросить в надежде, что шайба зайдет. Знаете, принимаю это».

«Он находит способ забивать». Овечкин установил еще один уникальный рекорд

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Форвард улыбнулся после вопроса, что изменилось в его игре во второй части сезона: «Я не знаю. Просто играю в свой хоккей. Стараюсь использовать шансы, находить подборы, создавать моменты для партнеров по звену. Как говорил, сейчас мы все знаем, как важно набирать очки, оставаться в битве. Это веселое время года».

Свой рекорд по числу сезонов с 30 и более голами россиянин назвал значимым: «Это очень важно. Дело в последовательности, очевидно, в здоровье, а также в том, что мои партнеры по звену, одноклубники находят меня перед открытыми точками, на свободном льду, да».

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