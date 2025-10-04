Рашфорд ставит перед собой новую цель в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Маркус Рашфорд, выступающий в клубе на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", поставил перед собой цель сделать от 30 до 40 результативных передач за сезон. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игрок сборной Англии уверен, что способен достичь этой отметки, несмотря на то, что за последние три сезона он сделал 27 ассистов во всех турнирах.

На данный момент 27-летний игрок "Барселоны" оформил пять результативных передач в девяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Кроме того, в этих встречах Рашфорд забил два гола. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

