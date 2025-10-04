Макларен, Ред Булл и Феррари: анализ практик в Сингапуре

Формула-1 вернулась на одну из самых сложных трасс чемпионата – уличный автодром Марина-Бэй, который испытывает пилотов как технически, так и физически. Этот этап всегда требует от команд максимальной концентрации и высокой степени готовности, и первые тренировки показали, что борьба в Сингапуре будет настоящей. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Макларен: лидеры под вопросом

Макларен, как главный фаворит сезона, не смог оправдать всех ожиданий на первой практике. Ожидалось, что команда вернется на вершину после сложных этапов в Италии и Баку, однако трасса в Сингапуре показала свои особенности. Хотя MCL39 продемонстрировал хорошее сцепление с трассой, проблемы с износом шин и нестабильность задней части болида оставались ключевыми вызовами.

Основной проблемой для Макларена стала недостаточная поворотливость на низких температурах асфальта, которая не позволяла раскрыть все сильные стороны машины. Пилоты, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, в целом не были довольны настройками болида, несмотря на усилия инженеров в улучшении его баланса. Тем не менее, потенциал машины остается высок, и команда продолжит работать над улучшением.

Ред Булл: новые обновления дают результаты

Для Ред Булл Сингапур стал тестом на стабильность. Недавние обновления, привезенные с Австрии, вернули команду в борьбу, и уже на первых тренировках стало видно, что машина работает хорошо в специфических условиях уличных трасс. Инженеры смогли найти хороший баланс на трассе, а улучшения переднего антикрыла позволили значительно улучшить сцепление на входе в повороты.

Однако проблемы с передними колесами остаются. Если температура асфальта поднимется еще выше, это может создать дополнительные трудности для команды. Несмотря на это, Ред Булл показывает положительные результаты и может претендовать на победу в квалификации и гонке.

Феррари: работа с шинами – основная проблема

Феррари, несмотря на свои амбиции, не смогла продемонстрировать идеальные результаты на первом этапе тренировки. Проблемы с шинами стали основным фактором, влияющим на темп болида. Хотя механическое сцепление с трассой у команды было на уровне, проблемы с температурой шин не позволяли раскрыть полный потенциал машины.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не были в полном восторге от поведения своих машин. Леклеру не хватало сцепления на входе в повороты, а Хэмилтон, несмотря на хорошую настройку крыла, также сталкивался с проблемами в работе с шинами. В целом, Скудерия будет работать над улучшением баланса на второй половине уик-энда.

Мерседес: стабильность, но без борьбы за подиум

Мерседес показал темп в верхней части середины пелотона, но все-таки уступал Макларену и Ред Булл на прямых и быстрых участках трассы. Машина демонстрирует стабильное сцепление, однако трудности с поддержанием шин в рабочей температуре значительно влияют на темп. Особенно это заметно на длинных сериях кругов, что ставит под вопрос их способность бороться за высокие позиции в гонке.

Сейчас Мерседес не претендует на подиум, но команда вполне способна побороться за хорошие очки.

Итог?

По результатам первых практик в Сингапуре, борьба за победу в квалификации и гонке остается открытой. Несмотря на сильные стороны Макларена, проблемы с износом шин и балансом не позволили команде продемонстрировать свой лучший результат. Ред Булл, с другой стороны, укрепил свои позиции благодаря обновлениям, но зависимость от погодных условий все же остается.

