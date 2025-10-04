Стефанос Циципас: “Мое внимание сейчас сосредоточено на том, что позволит мне делать спина, и на том, чтобы снова почувствовать вкус победы”

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об изменениях в своих отношениях с отцом-тренером перед стартом турнира ATP 1000 в Шанхае



Об изменениях в отношениях с отцом Апостолосом Циципасом

“Мы с отцом кардинально изменили динамику наших отношений. Я действительно счастлив, как тем, как мы сотрудничаем и работаем вместе сейчас. Это очень вдохновляюще – иметь такие отношения с отцом. Это именно то, чего я хотел очень долгое время. И я счастлив. Он подстроился под мои потребности, я подстроился под его потребности. И мы создали такой тип динамики, которой можно гордиться.

Мой папа уже много лет в туре. Еще со времен, когда играла моя мама. Так что у него очень много теннисного опыта. Я чрезвычайно горжусь тем, что могу называть его своим тренером и отцом. Но в первую очередь он – мой отец, а уже потом тренер.

Я действительно вижу наше нынешнее партнерство как нечто стабильное. В будущем мне было бы интересно добавить еще одного человека, который мог бы сотрудничать и работать вместе с моим папой. Очевидно, он не молодеет, поэтому если бы удалось найти правильного человека, он мог бы быть рядом с моим отцом, с более свежим мышлением. Это также позволило бы ему сделать шаг назад и немного больше наслаждаться жизнью, ведь она не ограничивается только теннисом. Я напоминаю ему об этом уже очень давно”.



О проблемах со спиной

“Мое внимание сейчас сосредоточено на том, что позволит мне делать спина, и на том, чтобы снова почувствовать вкус победы. На первом месте для меня сейчас – сыграть несколько матчей подряд без боли в спине.

Я не буду вдаваться в детали относительно моего лечения, но это помогло мне очень сильно. Теперь жду, как моя спина отреагирует в матчах, и смогу ли я играть в более здоровом состоянии”.

Об отдыхе в Греции и тренировке с Джоковичем

“Что касается тренировки с Джоковичем, то познакомиться с Новаком поближе было приятно, ведь в туре такой возможности нет. Я также много времени посвятил собственному духовному развитию в Греции. Это был замечательный период, который дал мне новую энергию.

Я действительно нуждался в этой паузе, хотя понял это уже там. Я проводил время с сестрой и братом Петросом, с которым обычно вижусь только на корте во время парных матчей. В повседневной жизни этого не хватает. Не хватает простого человеческого общения, ведь в туре мы постоянно находимся под давлением, гоняемся за очками и турнирами. Иногда важно сделать паузу и восстановить связь с собственной человечностью”.

Стефанос Циципас должен был сыграть свой первый матч на турнире в Шанхае против португальца Нуно Боржеша. Однако за несколько часов до самого матча греческий теннисист снялся с турнира из-за травмы ноги.



