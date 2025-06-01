Жасмин Паолини – после поражения от Свитолиной на РГ: “Элина – очень сложная соперница. Думаю, ей, возможно, даже нравится играть против меня”

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини пообщалась с итальянскими журналистами после поражения от Элины Свитолиной в четвертом круге Ролан Гаррос



“Сегодня больше всего мне обидно, потому что я показывала отличный теннис. Это был хороший матч, и, возможно, я могла бы лучше сыграть в некоторых геймах на своей подаче. Но она, по-моему, каждый раз, когда оказывалась в роли отстающей, играла очень хорошо, очень агрессивно. На матчболах один мяч она хорошо пробила, а в другом случае, возможно, я поспешила, слишком рано сыграла по линии.

Возможно, в следующий раз будет по-другому. Сегодня я проиграла, но иногда всё решает одно очко. Это жестоко. Если бы тот мяч прошёл, а она ошиблась – мы бы сейчас говорили совсем о другом, и всё было бы позитивно. А сейчас – наоборот. Но это нормально, так бывает.

Я считаю, что матч был высокого уровня. В третьем сете я явно сдала. У меня было много возможностей зацепиться по счёту, но я допустила глупые ошибки. Так что, наверное, больше всего я жалею не о концовке второго сета, а о том, как быстро прошёл третий.”

Обзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

“Сдала ли я физически? Да нет, физически я не чувствовала себя так уж плохо. Конечно, тяжело, когда проигрываешь такой сет, как второй. Интенсивность была высокой. Возможно, я просто немного сникла – чего, наверное, не должно было произойти.

Она хорошо начала третий сет, а мне, думаю, было тяжело собраться психологически. Надо было держаться, цепляться, но, возможно, мне не хватало ясности, особенно в тех моментах, когда у меня были брейк-пойнты в третьем сете.

Если сравнивать этот матч, с тем, который был в Австралии, то здесь уровень игры был выше. Мы провели действительно качественный матч – два сета на высоком уровне, а потом я немного просела в третьем. В чём-то, возможно, матч и похож на австралийский – по сценарию третьего сета. Но, как я уже сказала, уровень здесь был немного выше.

Элина – очень сложная соперница. Она сейчас в хорошей форме. Думаю, ей, возможно, даже нравится играть против меня. Моей задачей было играть агрессивно. Потому что когда я этого не делала, она брала инициативу в свои руки. Она умеет играть агрессивно, но при этом почти ничего не дарит просто так. Думаю, с точки зрения тактики мне особо не в чем себя упрекнуть.

Как уже говорила, матчболы – это просто розыгрыши. Они могут пойти в любую сторону. Наверное, я могла бы лучше начать тай-брейк, и точно могла лучше начать третий сет. Но в целом я отдала всё, что могла. К сожалению, иногда и этого недостаточно – особенно когда соперница в важные моменты играет лучше. А я, возможно, немного надломилась.”

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