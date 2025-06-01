Пиастри: Мне хотелось, чтобы уик-энд прошёл именно так!

Оскар Пиастри выиграл Гран При Испании, одержав уже пятую победу в сезоне 2025 года и вместе с Ландо Норрисом обеспечил McLaren третий победный дубль.

Ландо Норрис (1-й): «Было немного удивительно видеть, что Макс Ферстаппен попытался реализовать тактику трёх пит-стопов, и у него это почти получилось. Впрочем, для нас уик-энд в целом сложился просто отлично.

Машина была способна на очень хороший темп, а когда было нужно, мы могли прибавлять в скорости. Очень горжусь тем, как мы отработали на Гран При Испании, и это был неплохой способ отыграться после Монако. В общем, мне не на что жаловаться!

Весь год наши дела идут отлично, и мне хотелось, чтобы этот уик-энд прошёл именно так! Во все важные моменты мы действовали так, как было нужно – чего ещё желать? Команда вновь предоставила мне прекрасную машину, так что гонка доставила настоящее удовольствие – и спасибо болельщикам за прекрасную поддержку!

Рестарт мне удался неплохо, хотя не уверен, что он понравился моим задним шинам, ведь даже на 6-й передаче происходила пробуксовка ведущих колёс. Идеальным рестарт не назовёшь, но он был достаточно хорошим. Просто надо привыкнуть к уровню сцепления, характерному для небольшой топливной нагрузки, и учитывать этот момент».

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