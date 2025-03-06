В Honda готовы поддержать Юки Цуноду

В этом году Юки Цунода проведёт пятый год во «второй» команде Red Bull – его вновь не взяли в главную команду на роль напарника Макса Ферстаппена. Одна из причин в том, что сотрудничество Red Bull с Honda заканчивается.

Сейчас японская компания разрабатывает новую силовую установку для Aston Martin – и надеется пристроить Юки, но когда один гонщик команды – двукратный чемпион мира, а другой – сын владельца, как в Aston Martin, сложно надеяться на появление вакансий.

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation: «Юки уже пятый год выступает в Формуле 1 и достаточно опытен, так что я надеюсь, что он сможет сделать лучший выбор.

Для него это очень важный сезон. Вероятно, место на следующий год будет определено очень быстро. Надеюсь, он сможет воспользоваться моментом и возможностью сделать следующий шаг. Я верю, что он сможет это сделать. Но прежде всего я хочу, чтобы Юки и его команда добились наилучших результатов в этом сезоне».

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