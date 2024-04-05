Алонсо: К квалификации надо оптимизировать все настройки

Работа Aston Martin F1 на тренировках в Сузуке была ограничена из-за неблагоприятных погодных условий, но все команды были в равном положении. В любом случае Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл успели проехать какое-то количество кругов в первой сессии.

Команда подготовила к японскому этапу чемпионата ряд технических новинок, в том числе на AMR24 были модернизированы днище, корпусные детали и дополнительное заднее крыло. В пятницу важно было проверить, как всё это отразилось на работе машины.

Фернандо Алонсо (7-й в первой сессии): «Ездить по такой трассе, как Сузука, здорово, однако сегодня к этому мало что можно добавить, поскольку во второй тренировке мы из-за плохой погоды на трассу не выезжали. Жаль болельщиков, которые собрались на автодроме, чтобы нас поддержать. Они всегда создают отличную атмосферу – будем надеяться, что завтра и в воскресенье мы сможем порадовать их интересным шоу.

Первая тренировка прошла неплохо, но пока это мало о чём говорит. К завтрашнему дню и к квалификации надо оптимизировать все настройки, после чего постараемся в полной мере раскрыть потенциал машины в воскресенье».

Лэнс Стролл (15-й в первой сессии): «К этому уик-энду мы подготовили технические новинки и когда испытываем их на трассе, это всегда хорошо. В утренней сессии мы в основном работали на трассе на машине, на которой были установлены аэродинамические датчики. Ход дальнейших событий замедлился из-за дождя, так что сегодня мы проехали не так уж много кругов.

Завтра надо будет сосредоточиться на подготовке к квалификации, и у нас уже есть идеи, в каком направлении двигаться, однако посмотрим…»

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