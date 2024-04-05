Лас-Пальмас пытается пригласить игрока ПСЖ

Левый фулбек ПСЖ Левен Курзава попал в сферу интересов Лас-Пальмаса.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации авторитетного инсайдера, испанский клуб уже обратился к игроку. Впрочем, сам Курзава ждет больше предложений, чтобы иметь в своем распоряжении больше вариантов продолжения карьеры. 30 июня истекает контракт Левена с ПСЖ, поэтому летом он станет свободным агентом.

Курзава является игроком ПСЖ с лета 2015 года. У 31-летнего флангового защитника уже давно нет стабильного места в стартовом составе. Недавно сообщалось, что им интересуется еще один клуб из Испании.

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