Артета – о матче против Ньюкасла: Арсенал должен выиграть

Специалист выступил на пресс-конференции
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался накануне первого матча полуфинала Кубка Лиги против "Ньюкасла".
"Я не знаю, как может повлиять на команду победа в этом турнире. Мы должны выиграть завтрашний матч. Впереди еще много времени, поэтому мы должны попытаться быть лучше соперника и выиграть игру.
Я думаю о своих игроках, о тех, которые у нас есть, и о том, как получить от них максимум пользы. Мы стараемся минимизировать силу оппонента. Это важная часть плана, когда мы играем с любым соперником", – сказал Артета.
Матч "Арсенал" – "Ньюкасл" состоится завтра, 7 января, в 22:00 по киевскому времени.
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