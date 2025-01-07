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Футбол

Артета – о матче против Ньюкасла: Арсенал должен выиграть

Специалист выступил на пресс-конференции

Артета - о матче против Ньюкасла: Арсенал должен выиграть

Getty Images / Global Images Ukraine

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    • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался накануне первого матча полуфинала Кубка Лиги против "Ньюкасла".

    "Я не знаю, как может повлиять на команду победа в этом турнире. Мы должны выиграть завтрашний матч. Впереди еще много времени, поэтому мы должны попытаться быть лучше соперника и выиграть игру.

    Я думаю о своих игроках, о тех, которые у нас есть, и о том, как получить от них максимум пользы. Мы стараемся минимизировать силу оппонента. Это важная часть плана, когда мы играем с любым соперником", – сказал Артета.

    Матч "Арсенал" – "Ньюкасл" состоится завтра, 7 января, в 22:00 по киевскому времени.

    Читайте такжеАрсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

    www.ua-football.com

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