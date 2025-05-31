Болеет за эту команду с первого тура. Кварцяный проанализировал игру финалистов ЛЧ

Бывший тренер Виталий Кварцяный дал прогноз на финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский "ПСЖ" и итальянский "Интер".

– Я за "ПСЖ" болею с первого же тура группового турнира розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/25. Хотя все сейчас отдают предпочтение французскому клубу, однако "Интер" – соперник не из простых. В пользу итальянцев я делал свой болельщицкий прогноз в полуфинальном противостоянии с "Барселоной".

– Кому сегодня будет труднее в борьбе за почетный европейский трофей – "ПСЖ" или "Интеру"?

– Сам "Интер", который двадцать раз был чемпионом Италии, имеет очень интересную и одновременно сложную историю. В его составе играли более закрытые в зависимости от тактики футболисты и тренеры. Например, Эленио Эррера, работавший в 60-х годах. Он использовал 5-6 защитников, строгую полузащиту, которая была ближе к обороне. Но выигрывал чемпионат Италии и Кубок чемпионов. И у "Интера" прослеживается эта традиция. Нынешний рулевой миланской команды Симоне Индзаги старается придерживаться строгих, нестандартных и закрытых схем, которые трудно предугадать. Да, "черно-синие" иногда проигрывают, но выиграть у них очень трудно.

– Какие ваши ожидания от поединка на мюнхенской "Альянц Арене"?

– Мне кажется, сегодня будет один из лучших матчей розыгрыша Лиги чемпионов. Повторюсь: я буду за "ПСЖ". А вот "Интер", чтобы рассчитывать на успех в финале, должен перепрыгнуть сам себя. Ведь в конструктиве миланцы все же будут менее позитивны и приоритетны, чем парижане. Единственное, что "ПСЖ" где-то может ловить зевок. Хотя французы начали меняться: они более строго действуют, играя на результат – и это мы видели в полуфинале в матчах с "Арсеналом". Если же "Интер" в этом матче будет играть на атаку, то он победит. Стоит только "черно-синим" закрыться в глубокой обороне, то достичь результата будет трудно.

– Рискнете сделать прогноз?

– 2:1 в пользу "ПСЖ".

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