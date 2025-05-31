Добой (М15). 19-летний украинский теннисист впервые сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде

Украинский теннисист Тимур Бельдюгин будет бороться за титул на турнире ITF M15 в Боснии и Герцеговине



В полуфинальном поединке украинец, занимающий 1521-е место в рейтинге АТР, обыграл словенца Себастиана Доминко (№1080 АТР) – 6:3, 6:3. За 1,5 часа, которые продолжался поединок, Бельдюгин проиграл один гейм на своей подаче и сделал пять брейков в ответ.

19-летний Тимур Бельдюгин впервые в карьере дошел до финала на профессиональном турнире в одиночном разряде, ранее он не проходил дальше четвертьфинала на соревнованиях уровня ITF-тура. Отметим, что на этом турнире украинец стартовал в квалификации.

В решающем поединке турнира в Добое Тимур Бельдюгин сыграет против первого сеяного Андрея Недича (№482 АТР) из Боснии и Герцеговины.



btu.org.ua