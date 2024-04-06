Эшторил. Монфис упустил три матчбола в поединке против Фучовича, Гаске победил Тима на пути в четвертьфинал

На турнире АТР в Португалии сыграны все матчи второго круга

Эшторил, Португалия • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:1, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) — Гаэль Монфис (Франция, 7) 1:6, 6:1, 7:5 — отыграл 3 матчбола

Ришар Гаске (Франция, 4) — Доминик Тим (Австрия) 6:4, 7:6(6)

Педро Мартинес (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) 7:5, 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) 7:6(4), 6:3

Кристиан Гарин (Чили) — Артур Фис (Франция, 5) 2:6, 6:4, 6:4

Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — Давид Хорда Санчис (Испания, LL) 7:6(2), 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 2) — Ян Чоински (Великобритания, Q) 7:6(5), 6:4

Нуну Боржеш выиграл семь из своих последних восьми матчей и стал первым португальцем, который вышел в четвертьфинал в Эшториле со времен Жуана Домингеша в 2019 году. Боржеш второй раз вышел в четвертьфинал на турнире АТР и впервые сделал это на грунте. За выход в свой дебютный полуфинал португалец сыграет против Кристиана Гарина с которым встретится впервые.

Мартон Фучович впервые за четыре встречи сумел обыграть Гаэля Монфиса, отыграв при этом три матчбола в концовке решающего сета.

Венгерский теннисист вышел в свой 22-й четвертьфинал на турнирах АТР и четвертый на грунтовом покрытии. Его следующим соперником станет первый сеяный Каспер Рууд, которого он победил с двумя «баранками» на «челленджере» в Будапеште в 2017 году.

Ришар Гаске сравнял счет в очном противостоянии с Домиником Тимом (3-3), обыграв его впервые с 2017 года. 37-летний француз проведет свой первый четвертьфинал на турнирах АТР с августа прошлого года и сыграет против испанца Педро Мартинеса, которого победил в 2021 году на грунтовом турнире в Парме.

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