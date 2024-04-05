Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21–0, 14 КО) прокомментировал предстоящий поединок между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом:

«Тайсон – большой человек, известный во всем мире. Джейк Пол – молодой парень, который хочет заниматься боксом и помогать молодым ребятам.

Но это шоу, большое шоу. Если люди хотят увидеть шоу, это нормально, на мой взгляд», – сказал Усик.

Тайсон встретится с Полом в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) в главном событии карда, который будет транслироваться на Netflix.

Ранее был утвержден статус этого поединка.

sport.ua