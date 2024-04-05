Битва за чемпионство. Спортинг – Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Португалии на 06.04.2024

Заслуживает статуса «поединка сезона» для команды Трубина

Фото: ФК Бенфіка

Чемпионат Португалии, 28 тур

6 апреля, 22:30. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Содержание

Новости Спортинга

Новости Бенфики

Последние пять матчей Спортинга и Бенфики

Последние пять личных встреч Спортинга и Бенфики

Ставки и коэффициенты на матч Спортинг – Бенфика

Прогноз матча Спортинг – Бенфика от UA-Football

Когда лидеры сходятся в очном сражении перед финальным отрезком сезона – это всегда интересно. А особенно в том случае, если они представляют тот же город (да еще и столицу), и в одной из команд выступает украинец. "Львы" против "орлов" в реальной борьбе за шесть очков.

Только недавно они играли в рамках Кубка Португалии. 2 апреля команды встречались в ответном матче полуфинала – тогда был зафиксирован счет 2:2. Благодаря победе в первом поединке прошел "Спортинг". Теперь для “Бенфики “двойная мотивация: кроме борьбы за чемпионство еще и реванш.

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Новости Спортинга

В предыдущем туре "Спортинг" в волевом стиле победил "Эштрелу Амадору", которая болтается вблизи зоны вылета. Андердог открыл счет в этом матче уже на 16-й минуте, но к концу первого тайма "львы" забили дважды и вышли вперед. В конце концов, такой счет остался и до финального свистка, несмотря на то, что лиссабонцы не сбавляли атакующие обороты после перерыва.

В последних четырех встречах чемпионата подряд победили подопечные Рубена Аморима, которого, кстати, активно сватают на место Юргена Клоппа в "Ливерпуль". Пока они лидируют в турнирной таблице с одним очком отрыва от второй "Бенфики". Более того, у "львов" есть еще один матч в запасе. Также параллельно на команду ждет финал Кубка Португалии. А вот из Лиги Европы "Спортинг" вылетел от "Аталанты" на стадии 1/8 финала.

Новости Бенфики

В прошлом туре "орлы" тоже победили. Очень зрелищным был матч, но главными героями этого шоу были чисто игроки "Бенфики". Они встречались с последней командой чемпионата "Шавишем" и победили с минимальным счетом 1:0. Могли и больше забивать, но… Дважды за матч не реализовали пенальти лиссабонцы: сначала Ди Мария, а затем – Кабрал. Наконец, 19-летний Невес вырвал победу для подопечных Шмидта.

Пока команда немецкого тренера идет второй в чемпионате. Фактически борется она только со "Спортингом", от которого отстает на одно очко. На третьем месте находится “Порту”, но у него аж на девять зачетных пунктов меньше. Однако не нужно забывать, что недавно "Бенфика" “сгорела” в чемпионате 0:5 именно "драконам". И это поражение не только бьет по положению "орлов" в турнирной таблице, но может ударить по эмоциональной составляющей. В то же время "Бенфика" все равно прошла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с "Марселем".

Последние пять матчей Спортинга и Бенфики

Последние пять встреч хозяев

02.04. Бенфика – Спортинг 2:2 (Кубок Португалии)

29.03. Эштрела Амадора – Спортинг 1:2 (Лига Португалии)

17.03. Спортинг – Боашвита 6:1 (Лига Португалии)

14.03. Аталанта – Спортинг 2:1 (ЛЕ)

10.03. Ароука – Спортинг 0:3 (Лига Португалии)

Последние пять встреч гостей

02.04. Бенфика – Спортинг 2:2 (Кубок Португалии)

29.03. Бенфика – Шавиш 1:0 (Лига Португалии)

17.03. Касса Пиа – Бенфика 0:1 (Лига Португалии)

14.03. Рейнджерс – Бенфика 0:1 (ЛЕ)

10.03. Бенфика – Эшторил 3:1 (Лига Португалии)

Последние пять личных встреч Спортинга и Бенфики

02.04.24. Бенфика – Спортинг 2:2 (Кубок Португалии)

29.02.24. Спортинг — Бенфика 2:1 (Кубок Португалии)

12.11.23. Бенфика – Спортинг 2:1 (Лига Португалии)

21.05.23. Спортинг – Бенфика 2:2 (Лига Португалии)

15.01.23. Бенфика – Спортинг 2:2 (Лига Португалии)

Ставки и коэффициенты на матч Спортинг – Бенфика

2.00 3.70 3.65 Узнать больше

Прогноз матча Спортинг – Бенфика от UA-Football

В пяти из последних дерби между командами обе команды обязательно забивали, а также во всех этих случаях было минимум три гола. Сегодня тоже не будет "сухой" матч, несмотря на цену ошибки. Наоборот, после забитого игра пойдет интереснее. Однако, скорее всего, именно "Бенфика" будет отыгрываться. Не тянет она пока до уровня "львов". Прогноз: Победа "Спортинга".

www.ua-football.com