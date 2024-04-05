<img title="Богачук: Мне в кайф общаться с медиа" src="/wp-content/uploads/2024/04/edffdf67819c38fd49e82af6b05b162c.jpg" alt="Богачук: Мне в кайф общаться с медиа

Новый временный чемпион WBC Сергей Богачук (24-1, 23 КО) получает большое удовольствие от участия в медиамероприятиях.

Об этом Сергей рассказал в интервью Vringe .

«Мне в кайф. Главное, чтобы на это было время. Просто я вспоминаю себя, когда еще был пацаном. Вспоминаю, как я смотрел на боксеров, которые чего-то достигли. Слушал внимательно. каждое их слово смотрел, что и как они делают, пытался запоминать и повторять.

И теперь каждый раз, когда я даю интервью, когда общаюсь с вами, я думаю о том, что где-то может быть точно такой же пацан с точно таким же менталитетом.И что моя задача сделать так, чтобы мотивировать его.Я хочу делать одну такую ​​простую вещь — показывать людям, что все возможно.Что главное просто поставить перед собой цель и идти к ней.

Возможно когда-нибудь сниму что-то типа документалки. Просто, чтобы показать, откуда я родом. Из каких низов я вылез. Так было бы легче показать и доказать, что все возможно, если есть цель. Так можно было бы доказать, что выбиться в люди можно даже тем, кто с самых низов», сказал Богачук. Накануне боя против Брайана Мендосы новоиспеченный чемпион дал интерв. автору «Чемпиона» Максиму Розенко.Познакомиться с интересной беседой можно по этой ссылке.

Сергей Богачук – временный чемпион WBC.Что дальше?

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