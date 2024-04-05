Хельмут Марко: Леклер очень быстрый

Хельмут Марко подвёл итоги пятничных тренировок в Японии. Консультанта Red Bull по автоспорту неприятно удивила скорость гонщика Ferrari Шарля Леклера в первой сессии.

Хельмут Марко: «В Сузуке мы поставили на машину новинки, которые уже были готовы. Обновления достаточно серьёзные, и они сработали именно так, как мы ожидали. Команда нашла подход к техническим изменениям, которые у нас появились.

Меня немного раздражает скорость Шарля Леклера. Шучу. Не раздражает, просто он очень быстрый. Хотелось бы знать, сколько топлива было у него в баках».

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