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Футбол

Пытались забить, но не вышло. Бенфика – Болонья 0:0. Видеообзор матча

Зато у Трубина клиншит

Пытались забить, но не вышло. Бенфика – Болонья 0:0. Видеообзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • В Португалии прошёл откровенно скучный матч. Если не учитывать жёлтых карточек.

    Если судить по счёту. "Бенфика" забила на третьей минуте, отметился Павлидис. Но видеоассистенты увидели положение вне игры. После в первом тайме команды не били по воротам друг друга.

    Во втором тайме хозяева поля нанесли 5 ударов в створ из 11 – все вытащил вратарь итальянской команды. Анатолий Трубин лишь раз сделал сейв – больше "Болонья" не била.

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    • Две команды получили на двоих 11 предупреждений.

    "Бенфика" разместилась на 15-м месте с 10-ю очками. "Болонья" близка к вылету, набрав 2 очка в 6-ти матчах и находясь на 33-м месте.

    Лига Чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

    Бенфика – Болонья 0:0

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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