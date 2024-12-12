Пытались забить, но не вышло. Бенфика – Болонья 0:0. Видеообзор матча

Зато у Трубина клиншит

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

В Португалии прошёл откровенно скучный матч. Если не учитывать жёлтых карточек.

Если судить по счёту. "Бенфика" забила на третьей минуте, отметился Павлидис. Но видеоассистенты увидели положение вне игры. После в первом тайме команды не били по воротам друг друга.

Во втором тайме хозяева поля нанесли 5 ударов в створ из 11 – все вытащил вратарь итальянской команды. Анатолий Трубин лишь раз сделал сейв – больше "Болонья" не била.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Две команды получили на двоих 11 предупреждений.

"Бенфика" разместилась на 15-м месте с 10-ю очками. "Болонья" близка к вылету, набрав 2 очка в 6-ти матчах и находясь на 33-м месте.

Лига Чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

Бенфика – Болонья 0:0

Видеообзор матча:

www.ua-football.com