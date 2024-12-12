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Бокс

Экс-чемпион – об Усике – Фьюри 2: «Это была его роковая ошибка»

Экс-чемпион – об Усике – Фьюри 2: «Это была его роковая ошибка»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон высказался о бое-реванше Фьюри – Усик.

«Нас ждет бой двух элитных боксеров. Фьюри воспринял первый бой как-то легкомысленно, это была его роковая ошибка, потому что Усик его победил и сделает это снова. Я никогда не видел, чтобы Усик имел столько проблем, как в первом бою, а с другой стороны, Тайсона тоже никогда так не били. Усик доказал всем, что он лучший в мире, ведь продолжает побеждать лучших», – сказал Нельсон.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Экс-чемпион – об Усике – Фьюри 2: «Это была его роковая ошибка»

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