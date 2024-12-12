Стелла: Было бы наивно думать, что можно расслабиться

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла призвал своих сотрудников не поддаваться на провокации и не думать об успехе…

Андреа Стелла: «Не отвечая на провокации, мы подтверждаем, что созданная нами культура – не просто слова, что она существует в реальной жизни. Нас будут провоцировать в попытке внести раскол и разрушить сплоченность, которая есть в нашей команде.

Кроме того, было бы наивно и самонадеянно думать, что теперь, когда мы чего-то добились, мы совершенны и можем расслабиться. Да, мы выиграли Кубок конструкторов, но с точки зрения борьбы и конкуренции ничего не изменилось. Лучшая философия – начинать всё заново, как будто ты проиграл, и именно так мы поступим в следующем сезоне».

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