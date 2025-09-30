«Рух» может исчезнуть из УПЛ — клуб на грани вылета

Футбольный клуб «Рух» из Львова оказался на грани исчезновения. Основатель клуба, Григорий Козловский, заявил, что команда будет распущена, если не удастся избежать вылета в Первую лигу, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По словам источника, если клуб все же опустится в низший дивизион, его существование окажется под угрозой. Однако, стоит отметить, что даже в случае ликвидации первой команды, академия «Руха» продолжит свою работу. В будущем она будет готовить футболистов для других клубов, в частности, для львовских «Карпат».

На данный момент после 7 туров чемпионата Украины (УПЛ) «Рух» занимает 16-е место, набрав всего 3 очка. В текущем сезоне команда переживает крайне трудный период: на счету клуба уже 6 подряд поражений, что является антирекордом в истории клуба.

