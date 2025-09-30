Connect with us
«Рух» может исчезнуть из УПЛ — клуб на грани вылета
“Рух” всё? Клуб УПЛ может прекратить существование

Львовский клуб «Рух» готов прекратить существование, если вылетит в Первую лигу. Академия клуба продолжит работу, но будущее первой команды под вопросом.

Футбольный клуб «Рух» из Львова оказался на грани исчезновения. Основатель клуба, Григорий Козловский, заявил, что команда будет распущена, если не удастся избежать вылета в Первую лигу, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По словам источника, если клуб все же опустится в низший дивизион, его существование окажется под угрозой. Однако, стоит отметить, что даже в случае ликвидации первой команды, академия «Руха» продолжит свою работу. В будущем она будет готовить футболистов для других клубов, в частности, для львовских «Карпат».

На данный момент после 7 туров чемпионата Украины (УПЛ) «Рух» занимает 16-е место, набрав всего 3 очка. В текущем сезоне команда переживает крайне трудный период: на счету клуба уже 6 подряд поражений, что является антирекордом в истории клуба.

