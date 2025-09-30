Илья Крупский снова вне сборной Украины: вызов в молодежку

Молодой защитник Илья Крупский, игрок ФК «Металлист 1925», был вызван в молодежную сборную Украины, сообщает официальный сайт клуба. Это означает, что Крупский снова оказался вне списка главного тренера национальной команды Сергея Реброва, несмотря на свой прогресс и хорошие выступления в клубе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Ребров неоднократно отвечал на вопросы журналистов о вызове Крупского в сборную, заявляя, что внимательно следит за развитием молодого игрока. Однако в последние матчи, например, против Франции и Азербайджана, защиту сборной Украины усиливал Ефим Конопля, а не Крупский.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел 8 матчей за «Металлист 1925», показывая свою стабильность и хорошую форму. Несмотря на это, пока место в основной сборной ему не удалось занять.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.