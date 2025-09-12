Александрия – ЛНЗ: прогноз и где смотреть матч УПЛ

В пятницу, 12 сентября, украинская Премьер-лига продолжится матчем между «Александрией» и черкасским ЛНЗ. Для хозяев это шанс прервать черную серию и наконец заработать первые очки в сезоне. Но соперник у них не подарок — ЛНЗ намерен вернуться к победам после неудачи в прошлом туре. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени. Игру будет транслировать канал УПЛ ТВ, который доступен на разных стриминговых платформах – Киевстар ТВ, MEGOGO и других. До начала игры будет доступна трансляция на Youtube из студии.

Александрия: кризис и ожидание перемен

Старт нового сезона для «Александрии» — сплошной кошмар. Подопечные Кирилла Нестеренко проиграли все шесть матчей, включая поединки Лиги конференций. Единственным светлым моментом стал выход вратаря Виктора Долгого, который в игре против «Шахтера» отразил пенальти и получил шанс закрепиться в основе.

Несмотря на провал, руководство клуба решило оставить Нестеренко как минимум до зимы. Также клуб расстался с Александром Беляевым, одним из лидеров прошлогодней команды. Давление на «горожан» растет, ведь уже в ближайшей игре нужно брать очки, чтобы сохранить мотивацию. Дополнительный удар — дисквалификация Мигеля Кампуша, который не поможет в матче с ЛНЗ.

ЛНЗ: время доказать стабильность

Черкасский клуб прервал десятиматчевую беспроигрышную серию в УПЛ, уступив «Вересу». До этого поражения команда Пономарева оставалась единственной, кто не пропускал голов. Последнее поражение ЛНЗ датировалось апрелем, когда они проиграли «Шахтеру».

В паузу на матчи сборных ЛНЗ сыграл товарищеский матч с «Эпицентром» и уступил 1:3. Команду также покинули Фрэнсис Момо и Богдан Кушниренко, перебравшийся в «Зарю». Теперь ЛНЗ важно реабилитироваться перед своими болельщиками. Но сделать это будет непросто: дисквалифицирован защитник Назарий Муравский.

История встреч

Команды встречались всего четыре раза: по одной победе и две ничьих. Разница мячей — 4:3 в пользу «Александрии». Последняя игра завершилась со счетом 1:1: за «горожан» отличился Александр Филиппов, за ЛНЗ — Мухаррем Яшари.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Ндика, Боль, Беиратче, Скорко, Шостак, Цара, Мишнев, Булеца, Туати, Кастильо.

ЛНЗ: Ледвий, Драмбаев, Горин, Дайко, Пасич, Дидык, Соареш, Яшари, Танковский, Беннетт, Ассинор.

Прогноз

Для ЛНЗ важно показать результат после неожиданного провала с «Вересом». Но и «Александрия» не имеет права снова проиграть, ведь серия поражений слишком затянулась. Ожидаем осторожную игру с высокой ценой ошибки. Наиболее вероятный исход — ничья.

