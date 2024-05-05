Кузнецов и Орлов выбьют Шестеркина и Панарина, Бобровский и Макдэвид пойдут дальше. Прогнозы на второй раунд плей-офф НХЛ

Второй раунд Кубка Стэнли-2024 стартует 5 мая

Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Сергей Бобровский. Фото «СЭ» Кого увидим в финалах конференций?

Рейнджерс — Каролина

Два года назад ньюйоркцы в остросюжетном стиле на этой же стадии обыграли соперника в семи матчах. Ключевой фигурой в составе «Рейнджерс» стал Игорь Шестеркин. Он тогда провел феноменальный сезон, выиграв «Везина Трофи» и получив номинацию на «Харт», что для игроков его амплуа в последнее время большая редкость. Именно от него многое будет зависеть и теперь.

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Даже в серии первого раунда, которую «Рейнджерс» забрал всухую у «Вашингтона», именно российский вратарь оказался самым ценным в составе своей команды (93,1 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,75). Нью-йоркская банда кажется полностью готовой к походу за титулом, но без Шестеркина станет обычной командой.

Сейчас на карту для обоих оппонентов поставлено едва ли не все. Костяк «Рейнджерс» составляют игроки в возрасте от 30 и старше. С каждым годом им будет все сложнее, поэтому терять время нельзя. Почти у половины состава «Каролины», а также главного тренера Рода Бриндамора истекают контракты. По информации авторитетного журналиста Даррена Дрегера, недавно руководство клуба отозвало свое предложение специалисту. Интрига!

Фото USA Today Sports

Есть интересные сюжеты масштаба поменьше. Например, пересечение старинных друзей Артемия Панарина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. А еще Бриндамор будет играть против команды Питера Лавиолетта, под руководством которого в качестве капитана привел «Каролину» к победе в Кубке Стэнли в 2006 году.

Даты матчей: 5 мая (23.00 мск), далее 8, 10, 12 мая (время не определено, даты указаны с учетом, что игры пройдут ночью по московскому времени) и 14, 17, 19 мая (если потребуется)

Прогноз «СЭ»: Рейнджерс — Каролина — 2-4

Флорида — Бостон

Восторги болельщикам «Брюинз» после того, как их любимцы в очередной раз в ранний отпуск «Торонто», следуют поумерить. Именно «Флорида» в данный момент выглядит основным претендентом на Кубок Стэнли от «Востока». Год назад в серии первого раунда «Бостон» вел у «Пантер» 3-1, но потом внезапно расклеился и упустил победу в серии. Это был шок. На тот момент южане, чудом заскочившие в плей-офф в последний момент, казались выскочками.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Уже «Бостон» стал слабее, оставшись в межсезонье без ведущих центрфорвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи. Пока у «Мишек» можно выделить два очевидных плюса — они горячи, находясь на эмоциональном подъеме после драматичной победы над «Торонто», и вратарь Джереми Суэймен находится в блестящей форме. В остальном на фоне соперника особенно хвастаться нечем.

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«Флорида» в своем нынешнем виде — команда без слабых мест. В регулярном чемпионате «Бостон» выиграл у «Пантер» все четыре матча, в том числе два в овертаймах. Это дает определенную надежду на упорную борьбу в серии. Но предстартовый расклад выглядит похожим на то, что было прошлой весной. Тогда «Брюинз» проиграли сами себе. Сейчас им удастся выйти в следующий раунд, если такую же ошибку допустит оппонент.

Даты матчей: 7 мая (3.00), 9, 11, 13 мая (время не определено) и 15, 18, 20 мая (если потребуется)

Прогноз «СЭ»: Флорида — Бостон — 4-2

Ванкувер — Эдмонтон

Команды в плей-офф встретятся всего в третий раз в истории, что с учетом взаимной ненависти среди их поклонников воспринимается почти как нонсенс. Предстоящие матчи дадут обеим сторонам выплеснуть массы токсичной энергии. Этот нюанс важен для понимания того ажиотажа, который будет сопровождать серию двух клубов из Канады.

Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» в регулярном чемпионате проиграл «Ванкуверу» в хлам все четыре встречи с общей разностью шайб 7-21. Этот тот случай, когда к статистике надо относиться с превеликой осторожностью. Три поражения пришлись на старт сезона, когда «Ойлерс» при Джее Вудкрофте свалились в штопор. С его заменой на Криса Ноблока команда выбралась из кризиса с честью и сейчас подошла к плей-офф максимально готовой. Это подтвердил первый раунд, когда «Эдмонтон» уверенно справился с кусачим «Лос-Анджелесом» в пяти играх и показал отличную реализацию большинства (9 из 20).

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«Ванкувер» пока остался с третьим вратарем Артуром Шиловым, отлично проявившим себя в серии с «Нэшвиллом». Однако атакующие возможности «Хищников» были крайне скромными. При всем уважении к шведскому дуэту Форсберг-Нюквист его не поставишь рядом с нападением «Эдмонтона». К тому же игроки «Ванкувера» часто нарушали правила (22 раза в 6 играх) — против нынешнего соперника этого делать категорически не рекомендуется.

Скорее всего, «Кэнакс» попытаются сыграть максимально плотно и осторожно, чтобы не дать лидерам «Ойлерс» проявить себя на полную мощь, и будут рассчитывать на чужие ошибки. Этого для успеха может не хватить. Нынешний «Эдмонтон» тоже научился действовать в такой манере и скромная победа в четвертом матче серии с «Кингз» (1:0 при соотношении бросков 13-33) является тому ярчайшим свидетельством.

Прогноз «СЭ»: Ванкувер — Эдмонтон — 2-4

В четвертой паре второго раунда «Колорадо» сыграет с победителем серии «Даллас» — «Вегас», седьмой матч в которой состоится сегодня ночью.

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