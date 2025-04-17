Мартинес забил юбилейный гол за Интер. Лаутаро – лучший бомбардир-легионер в истории клуба

Гол Лаутаро Мартинеса в ворота "Баварии" стал 150-м в футболке "змей". Это самый лучший показатель среди иностранцев. Предыдущий рекорд среди легионеров "нерадзурри" никто не мог превзойти 70 лет.

В общем рейтинге форвард занимает шестую позицию. Впереди в списке – Луиджи Чевенини (156 мячей), которого после 1927 года, когда он перешел в "Ювентус", опередили всего 4 футболиста ломбардийцев.

Также аргентинец забил в пятой встрече ЛЧ подряд – это рекорд для игрока "черно-синих". В текущей кампании главного еврокубка Лаутаро отличился 8 раз. Только Эрнан Креспо забивал больше в одном сезоне турнира, когда выступал в составе "змей" (9 голов, 2002/03).

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