Элина Свитолина – о первой победе в Руане: “Очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Жиль Тайхманн из Швейцарии в стартовом раунде турнира в Руане



“Я очень довольна своей победой в первом круге. Я очень счастлива быть здесь, в Руане – я впервые здесь, слышала много хороших слов о городе, о турнире, о его организации. Центральный корт – просто невероятный! Так что я очень рада, что у меня есть возможность сыграть здесь еще и в следующем круге”, – сказала Элина Свитолина во флеш-интервью на корте.

Завтра, в матче второго раунда Свитолина сыграет против еще одной представительницы Украины – Ангелины Калининой.



btu.org.ua