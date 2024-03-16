Лес-Франкесес-дель-Вальес (M15). Кравченко выиграл свой третий парный титул ITF

Украинский теннисист Георгий Кравченко стал чемпионом турнира ITF M15 в парном разряде

В финале соревнований украинец и его напарник Николай Неделчев из Болгарии, переиграли пару Стефан Купер/Ронетто ван Тильбург (Великобритания/Нидерланды) — 6:3, 6:2.

Украинско-болгарская пара один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала четыре брейка и отыграла все три брейк-поинта соперников. Финальный поединок продолжался 53 минуты.

Путь к титулу:

R1: Милан Марковитц/Бенуа Торк (Венгрия/Бельгия) 6:4, 6:1

QF: Альваро Буэно Жиль/Игнаси Форсано (Испания) 7:5, 6:4

SF: Алехандро Мелеро Кретцер/Альберт Педрико Кравцов (Испания) 6:4, 6:4

FR: Стефан Купер/Ронетто ван Тильбург (Великобритания/Нидерланды) 6:3, 6:2

23-летний Георгий Кравченко десятый раз сыграл в финале турнира ITF в парном разряде и завоевал свой третий титул. Это первый парный финал для украинца с апреля прошлого года. За свое выступление в парном турнире Кравченко заработал $465 призовых и 15 рейтинговых очков.

Напомним, что в конце января Георгий Кравченко выиграл одиночный титул ITF на турнире M15 в Манакоре.

btu.org.ua