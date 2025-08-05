Элина Свитолина против Наоми Осака: анонс WTA 1000

В ночь на 6 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Монреале, Канада. В четвертьфинале украинка встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой (WTA 49). Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Мэдисон Киз против Клары Таусон. Ожидаемое время начала матча – 02:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на сайте sportplus.live.

Это будет восьмая встреча между этими теннисистками. На данный момент счет в личных встречах 4:3 в пользу Наоми Осаки. Победительница этого противостояния в полуфинале сыграет либо с Мэдисон Киз, либо с Кларой Таусон.

Напомним, мы также писали о том, что Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала.