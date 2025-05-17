Янник Синнер – о камбэке в полуфинале “Мастерса” в Риме: “Именно такие матчи мне сейчас и нужны”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою победу над Томми Полом в полуфинале “Мастерса” в Риме и предстоящий титульный поединок против Карлоса Алькараса



“Именно такие матчи мне сейчас и нужны. Я доволен тем, как мы справились с этой ситуацией – особенно учитывая, что выходил на корт, чувствуя себя не лучшим образом. Томми здорово начал матч, играл в очень хороший теннис. Я немного изменил тактику, и это помогло во втором сете.

В третьей партии я старался с самого начала настроиться позитивно и у меня это получилось. Потом он сделал брейк, и при счёте 3:2 был, пожалуй, самый важный гейм матча. Я доволен, что снова в финале, и особенно приятно делать это здесь, в Риме. Для меня это многое значит. Посмотрим, что будет в воскресенье.

Мое физическое состояние? Надеюсь восстановиться наилучшим образом. Последние пару матчей мучаюсь с мозолью под стопой, из-за этого перегружаются другие мышцы. За ногу я не переживаю – больше беспокоит, чтобы эта мозоль зажила как можно быстрее. Но, как я уже говорил, оправданий нет. Я в финале и в воскресенье выложусь по максимуму, а там посмотрим.

Сыграть решающий матч против Карлоса Алькараса – это особенное чувство. Мы хорошо знаем друг друга и думаю, мы оба уже примерно понимаем, как играть друг против друга, так что всё будет решать тактическая подготовка.

Для меня это отличный тест. Перед двумя «мэйджорами» сыграть с Карлосом – это то, что нужно. Я могу понять, где нахожусь, над чем нужно работать, что улучшать. Надеюсь, получится хороший матч и это главное. В любом случае, какой бы ни был результат, для меня это отличный турнир. Я доволен, что смог пройти такой путь здесь, в Риме”.

btu.org.ua