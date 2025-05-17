Склоним головы. 19-летний хоккеист погиб в боях за Бахмут

Фото с соцсетей. Александр Колонюк

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает Александра Колонюка, 19-летнего хоккеиста из Белой Церкви, который защищал Украину как боец «Айдара» и погиб под Бахмутом ровно два года назад, 17 мая 2023 года.

Жизненный путь

Александр Колонюк родился 24 октября 2003 года в Белой Церкви Киевской области. Саша учился в школе №12 с углубленным изучением информационных технологий, затем поступил в Белоцерковское профессионально-техническое училище имени Павла Поповича по специальности «Слесарь по ремонту колесных транспортных средств; Водитель автотранспортных средств». Получив диплом квалифицированного рабочего, он начал готовиться к поступлению в университет, намеревался подать документы в Национальную академию внутренних дел. Но вмешалась полномасштабная агрессия российской федерации.

След в спорте

В детско-юношескую школу «Смена» в секцию хоккея «Белый Барс» отец отвел Сашу, коды тот учился в третьем классе. Вместе с молодежной командой «Белого Барса» Колонюк был бронзовым призером чемпионата Украины U16 в 2018 году. Играл на позиции нападающего.

Боевой опыт

С началом полномасштабного российского вторжения Колонюк присоединился к местному добровольческому формированию территориальной общины №1 Белой Церкви, а затем вступил в ряды военной части А3488 батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины, который в составе 53-й ОМБр.

С ноября 2022 Александр находился в воинской части в Украинке на Киевщине, а в январе 2023-го проходил обучение на Яворивском военном полигоне на Львовщине. После окончания учебы по стандартам НАТО солдат Александр Колонюк подписал контракт на три года с Вооруженными силами Украины.

Уже с 25 марта 2023-го Колонюк, имевший псевдо СанСаныч, был на первой линии фронта, в должности гранатометчика 1 штурмового отделения 2 штурмового взвода 2 штурмовой роты воинской части А3488. Вторая штурмовая рота «Айдара» имела боевую задачу – удерживать позиции в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.

Минометные и танковые обстрелы, ракетные атаки не прекращались ни днем, ни ночью. Самый младший из побратимов Александр Колонюк, которому было всего 19, проявлял поразительную отвагу, однажды даже смог взять в плен москаля.

Гибель

Погиб Александр Колонюк, по разным данным, 15 или 17 мая 2023 года во время одной из вражеских атак, когда Силы обороны вели бой вблизи населенного пункта Ивановское на юго-западе Бахмута. В окоп, где находился Саша, прилетел вражеский снаряд. Шансов выжить не было.

Семья

Дома Александра ждали родители Александр и Марина, сестра Маргарита, девушка София.

«Санька был светлым и улыбчивым человеком. Он всегда улыбался даже в самом сложном состоянии. Всегда говорил: «Не накручивайте себя, все будет хорошо». Очень добрый и отзывчивый паренек никогда ни в чем не отказывал. Очень сильно любил свою семью и меня», – говорит возлюбленная погибшего София.

Чествование

Похоронили Александра Колонюка на кладбище «Сухой Яр» в родном городе.

В конце 2024 года в Белой Церкви состоялся первый турнир памяти Александра Колонюка среди детских хоккейных команд 2017-2018 годов рождения. Его победителями стали воспитанники киевского «Сокола».

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