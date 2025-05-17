Ф3: Тим Трамниц выиграл спринт в Имоле

Участник молодёжной программы Red Bull Тим Трамниц стад победителем субботнего спринта Формулы 3 в Имоле. Вместе с ним на подиум поднялись Бруно дель Пино и Никола Цолов.
Субботнее утро встретило гонщиков безоблачной погодой и температурой воздуха +19С. Обладатель поула Бруно дель Пино сохранил лидерство на старте, хотя на первых двух секторах Тим Трамниц активно прессинговал напарника.
В борьбе за седьмое место Роман Билински обогнал Луиса Шарпа. Остальные гонщики первой десятки сохранили позиции на первом круге, как и лидер чемпионат Рафаэль Камара, стартовавший двенадцатым.
На третьем круге Трамниц провёл успешную атаку на дель Пино на единственной прямой DRS и возглавил пелотон. Позади Луи Шарп начал отыгрываться и поднялся на пятое место.
На пятом круге на трассе появились жёлтые флаги, а затем выехал автомобиль безопасности из-за того, что на выходе из 7-го поворота от машины Николы Маринанджели отлетело заднее правое колесо. Перед этим Никола жёстко по гравию срезал шестой поворот, и это могло спровоцировать поломку колёсной гайки.
Маршалы не спеша эвакуировали машину Маринанджели, и гонка возобновилась на девятом круге из восемнадцати. Пара лидеров сохранила позиции, а Мари Боя после борьбы с Цоловым откатился за пределы первой десятки и поехал в боксы, где заглушил двигатель и сошёл.
В конце круга на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности. Причина – застрявший в гравии второго поворота со сломанной передней подвеской Матиас Загазета.
Рестарт был дан на двенадцатом круге. Никола Цолов попробовал атаковать дель Пино, но Бруно остался на второй позиции. Тим Трамниц в попытке оторваться от преследователей показал лучшее время. Однако Бруно дель Пино на тринадцатом круге записал лучший круг на свой счёт и остался в секунде от лидера.
На четырнадцатом круге на выходе из седьмого поворота после борьбы с Тууккой Тапоненом Ноэль Леон оказался за пределами трассы и откатился на девятое место.
На семнадцатом круге в 12-м повороте ошибся Уго Угочукву – гонщик Prema выехал в гравий, потерял время и вернулся на трассу восьмым.
Тим Трамниц довёл гонку до первой победы в сезоне и на десять очков сократил отставание в личном зачёте от Рафаэля Камара, который финишировал одиннадцатым. Второе место Бруно дель Пино стало лучшим результатом в карьере испанского гонщика. Замкнул первую тройку Никола Цолов, а дополнительный балл за лучший круг достался Ною Стромстеду.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|18
|2. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|18
|3. Н.Цолов
|Campos Racing
|18
|4. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|18
|5. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|18
|6. Н.Стромстед
|Trident
|18
|7. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|18
|8. У.Угочукву
|Prema Racing
|18
|9. Н.Леон
|Prema Racing
|18
|10. А.Джусти
|MP Motorsport
|18
|11. Р.Камара
|Trident
|18
|12. Б.Бенавидес
|AIX Racing
|18
|13. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|18
|14. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|18
|15. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|18
|16. Б.Бадоер
|Prema Racing
|18
|17. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|18
|18. Д.Хедли
|AIX Racing
|18
|19. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|18
|20. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|18
|21. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|18
|22. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|18
|23. Ч.Вурц
|Trident
|18
|24. Ж.Си
|Hitech TGR
|18
|25. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|18
|26. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|18
|27. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|17
|-. М.Боя
|Campos Racing
|9
|-. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|8
|-. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|3