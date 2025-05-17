Ф3: Тим Трамниц выиграл спринт в Имоле

Участник молодёжной программы Red Bull Тим Трамниц стад победителем субботнего спринта Формулы 3 в Имоле. Вместе с ним на подиум поднялись Бруно дель Пино и Никола Цолов.

Субботнее утро встретило гонщиков безоблачной погодой и температурой воздуха +19С. Обладатель поула Бруно дель Пино сохранил лидерство на старте, хотя на первых двух секторах Тим Трамниц активно прессинговал напарника.

В борьбе за седьмое место Роман Билински обогнал Луиса Шарпа. Остальные гонщики первой десятки сохранили позиции на первом круге, как и лидер чемпионат Рафаэль Камара, стартовавший двенадцатым.

На третьем круге Трамниц провёл успешную атаку на дель Пино на единственной прямой DRS и возглавил пелотон. Позади Луи Шарп начал отыгрываться и поднялся на пятое место.

На пятом круге на трассе появились жёлтые флаги, а затем выехал автомобиль безопасности из-за того, что на выходе из 7-го поворота от машины Николы Маринанджели отлетело заднее правое колесо. Перед этим Никола жёстко по гравию срезал шестой поворот, и это могло спровоцировать поломку колёсной гайки.

Маршалы не спеша эвакуировали машину Маринанджели, и гонка возобновилась на девятом круге из восемнадцати. Пара лидеров сохранила позиции, а Мари Боя после борьбы с Цоловым откатился за пределы первой десятки и поехал в боксы, где заглушил двигатель и сошёл.

В конце круга на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности. Причина – застрявший в гравии второго поворота со сломанной передней подвеской Матиас Загазета.

Рестарт был дан на двенадцатом круге. Никола Цолов попробовал атаковать дель Пино, но Бруно остался на второй позиции. Тим Трамниц в попытке оторваться от преследователей показал лучшее время. Однако Бруно дель Пино на тринадцатом круге записал лучший круг на свой счёт и остался в секунде от лидера.

На четырнадцатом круге на выходе из седьмого поворота после борьбы с Тууккой Тапоненом Ноэль Леон оказался за пределами трассы и откатился на девятое место.

На семнадцатом круге в 12-м повороте ошибся Уго Угочукву – гонщик Prema выехал в гравий, потерял время и вернулся на трассу восьмым.

Тим Трамниц довёл гонку до первой победы в сезоне и на десять очков сократил отставание в личном зачёте от Рафаэля Камара, который финишировал одиннадцатым. Второе место Бруно дель Пино стало лучшим результатом в карьере испанского гонщика. Замкнул первую тройку Никола Цолов, а дополнительный балл за лучший круг достался Ною Стромстеду.

Пилот Команда Круги 1. Т.Трамниц MP Motorsport 18 2. Б.дель Пино MP Motorsport 18 3. Н.Цолов Campos Racing 18 4. Л.Шарп Rodin Motorsport 18 5. Р.Билински Rodin Motorsport 18 6. Н.Стромстед Trident 18 7. Т.Тапонен ART Grand Prix 18 8. У.Угочукву Prema Racing 18 9. Н.Леон Prema Racing 18 10. А.Джусти MP Motorsport 18 11. Р.Камара Trident 18 12. Б.Бенавидес AIX Racing 18 13. М.Стенсхорн Hitech TGR 18 14. Д.Дюфек Hitech TGR 18 15. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 18 16. Б.Бадоер Prema Racing 18 17. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 18 18. Д.Хедли AIX Racing 18 19. Т.Интрафувасак Campos Racing 18 20. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 18 21. К.Хо DAMS Lucas Oil 18 22. Д.Уортон ART Grand Prix 18 23. Ч.Вурц Trident 18 24. Ж.Си Hitech TGR 18 25. И.Домингес Van Amersfoort Racing 18 26. К.Вуазен Rodin Motorsport 18 27. С.Рамос Van Amersfoort Racing 17 -. М.Боя Campos Racing 9 -. М.Загазета DAMS Lucas Oil 8 -. Н.Маринанджели AIX Racing 3

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