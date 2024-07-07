Юки Цунода: Погодные условия были нам на руку

Команда Visa RB пока остаётся на 6-м месте Кубка конструкторов, но Haas F1 её уже догоняет, хотя в Сильверстоуне Юки Цуноде всё-таки удалось финишировать в призовой десятке. Даниэль Риккардо при этом занял 13-е место и пожаловался на нехватку темпа.

Юки Цунода (10-й): «Гонка была неплохая, но тяжёлая. Мы понимали, что, судя по темпу, который мы показали на тренировках, на сухом асфальте рассчитывать на очки было трудно. Поэтому я думаю, что именно дождь помог нам не слишком сильно отстать от соперников, ехавших впереди нас.

Раньше мне не нравилось гоняться под дождём, но думаю, что сегодня такие условия были нам на руку. Мы заработали один призовой балл – порадуемся и этому. Но надо двигаться дальше, и я очень рад, что в гонках, оставшихся до летнего перерыва, мы уже сможем применить опыт, полученный на нескольких предыдущих этапах.

Венгерская трасса – это сочетание скоростных и медленных поворотов, и будем надеяться, что там мы сможем использовать все наши сильные стороны и побороться за места в призовой десятке».

Даниэль Риккардо (13-й): «Мне понравилось, что гонка проходила в постоянно меняющихся условиях, и какими-то возможностями нам удалось воспользоваться, но, к сожалению, мы просто были недостаточно конкурентоспособными.

Это был один из тех дней, когда сложностей оказалось больше, чем нужно, и теперь надо постараться разобраться, с чем это связано. Похоже, что на последних трёх этапах, после того, как были внедрены технические новинки, мы несколько потеряли по сравнению с другими командами середины пелотона. В общем, в ходе подготовки к предстоящим гонкам нам есть над чем работать.

Хорошо, что сейчас у нас будет неделя отдыха, все смогут восстановить силы и перестроиться, чтобы вернуться к работе в Будапеште, где нас ждёт встреча с совершенно другой по характеру трассой».

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