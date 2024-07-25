Перестановки в руководстве Audi шокировали Хюлкенберга

На этой неделе произошли неожиданные перестановки в руководстве Sauber, которая в 2026 году станет заводской командой Audi. Возглавлявшие проект Андреас Зайдль и Оливер Хоффманн уволены, а их место занял Маттиа Бинотто.

Нико Хюлкенберг, который в следующем сезоне вернётся в команду из Хинвила, признал, что его несколько шокировали такие перемены, но он готов работать с Бинотто.

Нико Хюлкенберг: «С этими двумя парнями я подписывал контракт, так что в команде произошли неожиданные перемены. Разумеется, меня об этом проинформировали в день официального заявления, и сделал это лично глава Audi Гернот Дёльнер.

Понимаете, это решение компании, и они хотели его произвести, чтобы двигаться вперёд. В подобных крупных проектах всегда существуют люди, являющиеся опорой, но никто никогда не полагается только на одного или двух человек. В Формуле 1 всё постоянно меняется.

Если говорить о Маттиа, то я знаком с ним, но мы никогда не работали вместе. Но через несколько месяцев это изменится.

Подобные перемены меня не беспокоят, но, конечно, в каком-то смысле я немного шокирован. Однако сейчас я полностью переключился на работу и по-прежнему хочу присоединиться к проекту и добиться успеха вместе с Audi.

Тот факт, что два человека, с которыми я наиболее плотно сотрудничал, больше не работают в команде, немного огорчает, но меня больше интересует сам проект. Audi приходит в Формулу 1, и мы хотим сделать эту историю успешной».

Источник