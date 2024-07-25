Умаг. Цзэн Цжуньсинь впервые вышел в четвертьфинал, Музетти стартовал с победы

На турнире ATP 250 в Хорватии завершились матчи второго круга

Умаг, Хорватия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Алексей Попырин (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Матей Додиг (Хорватия, WC) 6:3, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Мюллер (Франция) 7:5, 6:1

Якуб Меншик (Чехия) – Лучано Дардери (Италия, 5) 6:4, 6:3

Цзэн Цжуньсинь (Китайский Тайбэй, LL) – Фабио Фоньини (Италия) 6:1, 6:0

Душан Лайович (Сербия) – Флавио Коболли (Италия) 7:6(5), 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Марко Трунджеллити (Аргентина) 6:4, 6:3

Франсиско Серундоло и Лоренцо Сонего третий раз сыграют друг против друга: теннисисты одержали по одной победе в предыдущих противостояниях, которые состоялись в прошлом году на харде в Майами и Вене.

Цзэн Цжуньсинь (№159 ATP) проведёт свой дебютный четвертьфинал на уровне ATP. Отметим, что теннисист попал в основную сетку после отказа третьего сеяного Хольгера Руне и пропускал матч первого круга.

Лоренцо Музетти провёл свой первый матч после поражения в полуфинале Уимблдона две недели назад. В четвертьфинале итальянец встретится с Душаном Лайовичем, которого дважды обыграл в 2022 году.

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