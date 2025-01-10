Гаэль Монфис: “Позвоню своей дочери, когда она проснется и скажу ей, что я в финале, а завтра я постараюсь выиграть для нее титул”

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою победу в полуфинале турнира АТР 250 в Окленде



“Я очень счастлив. У этого парня [Нишеша Басаваредди] большое будущее, он играет очень круто. Но сегодня и я играл очень хорошо. Отлично двигался, хорошо защищался. Он довел меня до предела. Честно говоря, я знал, что будет тяжело, и это было тяжело. Я верю в свою физическую форму и рад, что смог одержать победу в двух сетах.

Сейчас мне нужно хорошенько восстановиться, чтобы быть полностью готовым к завтрашнему финальному матчу. Чуть позже я позвоню своей дочери, когда она проснется и скажу ей, что я в финале, а завтра я постараюсь выиграть для нее титул”, – сказал Гаэль Монфис.

В финале соревнований в Окленде французский теннисист сыграет против бельгийского “квалифаера” Зизу Бергса.

btu.org.ua